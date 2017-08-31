Обсерватория NASA засняла солнечное затмение

Частичное солнечное затмение имело место 25 мая 2017 года. Однако самое интересное у Обсерватории Солнечной Динамики еще впереди, поскольку 21 августа этого года должно произойти полное солнечное затмение.

Космический аппарат SDO, принадлежащий Американскому Космическому Агентству NASA, является одним из космических солнечных обсерваторий, которые занимаются мониторингом солнечной активности.

Поделиться в соц. сетях