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Обсерватория NASA засняла солнечное затмение

31.08.2017 Части света   Нет комментариев

Обсерватория NASA засняла солнечное затмение

Одна из Солнечных обсерваторий флота NASA засняла частичное солнечное затмение из космоса. 
На изображении, представленном ниже, Луна пересекает Солнце во время частичного солнечного затмения. Этот феномен был заснят из космоса камерами Обсерватории Солнечной Динамики (SDO). Лунный транзит продлился около часа. В кульминационный момент, Луна скрыла 89% Солнечного диска.
Обсерватория NASA засняла солнечное затмение

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Частичное солнечное затмение имело место 25 мая 2017 года. Однако самое интересное у Обсерватории Солнечной Динамики еще впереди, поскольку 21 августа этого года должно произойти полное солнечное затмение.
Космический аппарат SDO, принадлежащий Американскому Космическому Агентству NASA, является одним из космических солнечных обсерваторий, которые занимаются мониторингом солнечной активности.

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Метки:  засняла, затмение, обсерватория, солнечное

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