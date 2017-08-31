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Обсерватория NASA засняла солнечное затмение
31.08.2017 Части света
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Одна из Солнечных обсерваторий флота NASA засняла частичное солнечное затмение из космоса.
На изображении, представленном ниже, Луна пересекает Солнце во время частичного солнечного затмения. Этот феномен был заснят из космоса камерами Обсерватории Солнечной Динамики (SDO). Лунный транзит продлился около часа. В кульминационный момент, Луна скрыла 89% Солнечного диска.
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Частичное солнечное затмение имело место 25 мая 2017 года. Однако самое интересное у Обсерватории Солнечной Динамики еще впереди, поскольку 21 августа этого года должно произойти полное солнечное затмение.
Космический аппарат SDO, принадлежащий Американскому Космическому Агентству NASA, является одним из космических солнечных обсерваторий, которые занимаются мониторингом солнечной активности.
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