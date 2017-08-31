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Поисками неизвестных сверхновых занялись добровольцы

31.08.2017 Части света   Нет комментариев

Поисками неизвестных сверхновых занялись добровольцы

Больше 700 ученых добровольцев помогли идентифицировать более 30 000 астрономических объектов, включая звездные вспышки, имели место 970 миллионов лет тому назад, за сотни миллионов лет до того, как первые динозавры появились на Земле. 
Когда крупная звезда достигает конца своей жизни, она ярко вспыхивает по типу сверхновой звезды. Для того, чтобы идентифицировать подобные космические объекты, руководство Австралийского национального университета (ANU) пригласило ученых-добровольцев для более эффективной охоты на сверхновые звезды.
Используя изображения, сделанные телескопом SkyMapper, охотники за сверхновыми помогли обнаружить вспышку сверхновой примерно на расстоянии 970 миллионов световых лет от Земли. Это означает, что звезда взорвалась за миллионы лет до того, как динозавры появились на нашей планете.
«Это — точный тип сверхновой звезды, которую мы ищем — Тип Ia. Такие сверхновые используются для того, чтобы измерить расстояния во Вселенной» — сообщил Брэд Такер, исследователь из Австралийского Института Астрономии и Астрофизики.
«Это — точный тип сверхновой звезды, которую мы ищем — Тип Ia. Такие сверхновые используются для того, чтобы измерить расстояния во Вселенной» — сообщил Брэд Такер, исследователь из Австралийского Института Астрономии и Астрофизики.
Обнаруженные останки сверхновой получили обозначение SN2017dxh. Однако, это только кандидат в настоящие сверхновые. Параллельно с исследованием этого кандидата, ученые отслеживают местонахождение еще 18 потенциальных сверхновых звезд.

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Метки:  добровольцы, занялись, неизвестных, Поисками, сверхновых

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