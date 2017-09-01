Массовое наблюдение НЛО над британским графством Корнуолл

Видео загадочного объекта появились в социальных сетях 18 и 19 июля 2017 года. Необычный НЛО постоянно менял свою форму и было похоже на то, что это некая оболочка вокруг невидимого объекта.

Этот загадочный НЛО видели над центром города Труро, над холмом в деревне Карлуддон, над пляжем Фистраль морского курорта Ньюквей, над шоссе А30 и над скалой Рош-Рок, а так же над морем у побережья Корниш.

Серфер Кифер Кришнан опубликовал видео странного объекта на своей странице в Instagram.

Фотограф Shayne House опубликовал видео в Twitter где виден тот же самый объект над шоссе A30.



Менеджер Гарри Уилд увидела его же над пляжем Фистраль и опубликовала видео в Twitter.



Жительница города Труро по имени Стеф увидела этот же НЛО по пути в парикмахерскую, когда он пролетал над шпилем собора Пресвятой Девы Марии.

Девушка под ником trudle noodle, опубликовала в Instagram видео этого же объекта, который она увидела в небе над часовней на скале Рош-Рок.



Дэн Гудвин снял этот же объект над холмом в Сент-Остелл.