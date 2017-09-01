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Массовое наблюдение НЛО над британским графством Корнуолл

01.09.2017 НЛО   Нет комментариев

Массовое наблюдение НЛО над британским графством Корнуолл

Данное событие интересно тем, что появилось несколько свидетельств от разных людей о появлении странного летающего объекта появившегося над разными городами британского графства Корнуолл.

Видео загадочного объекта появились в социальных сетях 18 и 19 июля 2017 года. Необычный НЛО постоянно менял свою форму и было похоже на то, что это некая оболочка вокруг невидимого объекта.

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Этот загадочный НЛО видели над центром города Труро, над холмом в деревне Карлуддон, над пляжем Фистраль морского курорта Ньюквей, над шоссе А30 и над скалой Рош-Рок, а так же над морем у побережья Корниш.

Серфер Кифер Кришнан опубликовал видео странного объекта на своей странице в Instagram.

Фотограф Shayne House опубликовал видео в Twitter где виден тот же самый объект над шоссе A30.


Менеджер Гарри Уилд увидела его же над пляжем Фистраль и опубликовала видео в Twitter.


Жительница города Труро по имени Стеф увидела этот же НЛО по пути в парикмахерскую, когда он пролетал над шпилем собора Пресвятой Девы Марии.

Девушка под ником trudle noodle, опубликовала в Instagram видео этого же объекта, который она увидела в небе над часовней на скале Рош-Рок.


Дэн Гудвин снял этот же объект над холмом в Сент-Остелл.

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Метки:  британским, графством, Корнуолл, Массовое, Наблюдение

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