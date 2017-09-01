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Ливни вызвали потоп в Уссурийске

01.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Режим чрезвычайной ситуации объявили сегодня власти Уссурийска. Там из-за сильных ливней реки вышли из берегов, затопило десятки улиц. Людей попросили без надобности не выходить из дома.

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Тем жителям Уссурийска, кого стихия застала в дороге, пришлось вплавь добираться до нужного места. Синоптики говорят: в некоторых районах уровень воды еще может подняться, хотя и так показатели выше критических.

Сотни жителей Приморья после дождей остались без света. Энергетики сейчас стараются возобновить электроснабжение.

А рыбаки в одном из поселков, оказавшихся в зоне подтопления, сняли необычные кадры. Им не пришлось далеко идти за ухой: карпы и караси сами пришли — целыми косяками к воротам.

Рекордное количество осадков выпало и в других городах Приморского края. В поселках размыло дороги, многие населенные пункты оказались отрезанными от районных центров. И пока, по прогнозам специалистов, циклон не собирается покидать регион.

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Метки:  вызвали, Уссурийске

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