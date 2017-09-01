Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

Спасательные подразделения в течение ночи оперативно реагировали на все поступающие от населения сигналы. Были задействованы 16 сотрудников МБУ «Служба спасения» и 5 мотопомп, 3 караула по 4 человека ФГКУ «11 ОФПС по Краснодарскому краю», специалисты управлений гражданской обороны и защиты населения и ЖКХ.

Частично были подтоплены дома на улицах Северной, вода вошла во дворы домов на улицах Советской, Парковой, Садовой, Тургенева, Лермонтова и Набережной в станице Анапской. По информации городского управления по гражданской обороне и защите населения, от удара ночной стихии пострадали 2 домовладения и 27 дворовых территорий в городской черте, в Супсехе и Анапской.

Больше всего пострадали центральная часть набережной и пляжная территория. На многих улицах разрушено тротуарное покрытие, на пляжах ливень размыл песок и разбросал деревянные конструкции.

Сейчас в городе работают 3 бригады муниципального предприятия «Ремстрой», восстанавливающие плитку. На улицы вышла поливомоечная техника. Над восстановлением пляжной инфраструктуры трудятся городские предприятия и арендаторы.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба мэрии, в Анапе сохраняется вероятность выпадения интенсивных осадков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сильные ливни ожидаются на всем протяжении побережья между Анапой и Джубгой. Над Черным морем на участке бухта Инал — Шепси есть опасность формирования смерчей.



Видео и фото предоставил один из пользователей нашего сайта со следующими комментариями:

Не мог не поделиться долгожданным ливнем, пролившемся вечером, 19 июля, на г. Анапа. Съёмки произведены в верхней части Анапы, на перекрестке улиц Ленина/Крылова.