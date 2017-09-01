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Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

01.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

В ночь на 20 июля в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Пик стихии пришелся на период 22.00 – 23.00 минувших суток, когда за один час на курорт обрушилось 44 мм осадков – это полуторамесячная норма.

Спасательные подразделения в течение ночи оперативно реагировали на все поступающие от населения сигналы. Были задействованы 16 сотрудников МБУ «Служба спасения» и 5 мотопомп, 3 караула по 4 человека ФГКУ «11 ОФПС по Краснодарскому краю», специалисты управлений гражданской обороны и защиты населения и ЖКХ.

Частично были подтоплены дома на улицах Северной, вода вошла во дворы домов на улицах Советской, Парковой, Садовой, Тургенева, Лермонтова и Набережной в станице Анапской. По информации городского управления по гражданской обороне и защите населения, от удара ночной стихии пострадали 2 домовладения и 27 дворовых территорий в городской черте, в Супсехе и Анапской.

Больше всего пострадали центральная часть набережной и пляжная территория. На многих улицах разрушено тротуарное покрытие, на пляжах ливень размыл песок и разбросал деревянные конструкции.

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Сейчас в городе работают 3 бригады муниципального предприятия «Ремстрой», восстанавливающие плитку. На улицы вышла поливомоечная техника. Над восстановлением пляжной инфраструктуры трудятся городские предприятия и арендаторы.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба мэрии, в Анапе сохраняется вероятность выпадения интенсивных осадков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сильные ливни ожидаются на всем протяжении побережья между Анапой и Джубгой. Над Черным морем на участке бухта Инал — Шепси есть опасность формирования смерчей.

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб

Ливень нанес Анапе серьезный ущерб
Видео и фото предоставил один из пользователей нашего сайта со следующими комментариями:

Не мог не поделиться долгожданным ливнем, пролившемся вечером, 19 июля, на г. Анапа. Съёмки произведены в верхней части Анапы, на перекрестке улиц Ленина/Крылова.

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Метки:  ливень, серьезный

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