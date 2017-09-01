Небывалые ливни обрушились на Китай



Наивысший уровень опасности объявлен в уезде Юнцзи китайской провинции Цзилинь из-за сильных дождей. Ливень, который не прекращается уже почти сутки, вызвал наводнение. Мощными потоками сносит машины, мелкие магазины и даже дома.

В некоторых районах люди остались без электричества. За последнюю неделю наводнения уже нанесли значительный ущерб жителям Поднебесной. Тысячи человек — эвакуированы. Более 80 погибли и пропали без вести. Самая серьезная проблема, по словам местных властей, — дефицит питьевой воды.

Местные власти организовали для пострадавших пункты временного убежища в школах, куда доставляют все самое необходимое. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за вероятности схода селей и провалов грунта.