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Телескоп «Джеймс Уэбб» проходит финальные испытания

02.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Телескоп «Джеймс Уэбб» проходит финальные испытания

Телескоп «Джеймс Уэбб» представляет собой инфракрасную обсерваторию, которая должна заменить на орбите телескоп «Хаббл». Составное зеркало системы включает в себя 18 гексагональных зеркал диаметром 6,5 метра (цельное зеркало «Хаббла» — 2,4 метра). Разместить «Джеймс Уэбб» планируется в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в 1,5 миллионах километров от последней. Ожидается, что с помощью нового оборудования он займется сбором данных об экзопланетах и реликтовом излучении. Обеспечение телескопа позволит одновременно наблюдать 100 объектов на площади три на три угловых минуты в высоком разрешении. Его разработка продолжается с 1996 года, запуск назначен на 2018 год. Ранее NASA провело пре-тест и рассказало о первых целях «Джеймса Уэбба». 10 июля инженеры начали финальные испытания системы — ее поместили в термовакуумную камеру Chamber A на территории Космического центра Хьюстона. Внутри последней телескоп расположен на стальной платформе, которая висит на шести виброизолирующих подвесках. В течение десяти дней ученые откачают из камеры воздух и затем охладят конструкцию до 37 кельвинов (-236 градусов Цельсия) — второй этап займет около месяца. Тест продлится 100 дней; в это время состояние «Джеймса Уэбба» будут отслеживать по температурным датчикам. Имитация условий открытого космоса необходима для проверки научных приборов. Телескоп «Джеймс Уэбб» проходит финальные испытанияПомещение телескопа в термовакуумную камеру / ©NASA Помимо выявления неполадок охлаждение оборудования важно для моделирования предстоящих исследований: оно позволит оптическим системам регистрировать инфракрасное излучение от чрезвычайно удаленных космических объектов, включая раннюю Вселенную. Как под воздействием экстремальных условий поведет себя телескоп, однако, неизвестно — например, в подобной среде возможно спонтанное возникновение холодной сварки. В камере температуру понижают два кожуха, в которых циркулируют гелий и азот, а возможной такую «заморозку» «Джеймса Уэбба» делает пятислойный теплозащитный экран. Кратко о десяти необычных фактах, связанных с миссией, читайте в нашем материале. Проект реализуется при участии 17 стран под руководством NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). Распределение приборного времени «Джеймса Уэбба» ведется на основании заявок от исследовательских групп. Примерно десять процентов времени и приоритет будут отведены командам, которые помогали в разработке. Выполнение их программ и предполагает список первых целей аппарата. В зависимости от объектов наблюдения, перечень разделен на десять тематических блоков: объекты Солнечной системы; экзопланеты; коричневые карлики; протозведы и протозвездные диски; остаточные диски; области звездообразования; галактики; скопления галактик; квазары; дальний космос.
Транспортировка телескопа в Космический центр Хьюстона / ©NASA

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Метки:  Джеймс, испытания, проходит, Телескоп, финальные

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