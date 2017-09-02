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Телескоп «Джеймс Уэбб» проходит финальные испытания
02.09.2017 Что от нас скрывали
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Телескоп «Джеймс Уэбб» представляет собой инфракрасную обсерваторию, которая должна заменить на орбите телескоп «Хаббл». Составное зеркало системы включает в себя 18 гексагональных зеркал диаметром 6,5 метра (цельное зеркало «Хаббла» — 2,4 метра). Разместить «Джеймс Уэбб» планируется в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в 1,5 миллионах километров от последней. Ожидается, что с помощью нового оборудования он займется сбором данных об экзопланетах и реликтовом излучении. Обеспечение телескопа позволит одновременно наблюдать 100 объектов на площади три на три угловых минуты в высоком разрешении. Его разработка продолжается с 1996 года, запуск назначен на 2018 год. Ранее NASA провело пре-тест и рассказало о первых целях «Джеймса Уэбба». 10 июля инженеры начали финальные испытания системы — ее поместили в термовакуумную камеру Chamber A на территории Космического центра Хьюстона. Внутри последней телескоп расположен на стальной платформе, которая висит на шести виброизолирующих подвесках. В течение десяти дней ученые откачают из камеры воздух и затем охладят конструкцию до 37 кельвинов (-236 градусов Цельсия) — второй этап займет около месяца. Тест продлится 100 дней; в это время состояние «Джеймса Уэбба» будут отслеживать по температурным датчикам. Имитация условий открытого космоса необходима для проверки научных приборов. Помещение телескопа в термовакуумную камеру / ©NASA Помимо выявления неполадок охлаждение оборудования важно для моделирования предстоящих исследований: оно позволит оптическим системам регистрировать инфракрасное излучение от чрезвычайно удаленных космических объектов, включая раннюю Вселенную. Как под воздействием экстремальных условий поведет себя телескоп, однако, неизвестно — например, в подобной среде возможно спонтанное возникновение холодной сварки. В камере температуру понижают два кожуха, в которых циркулируют гелий и азот, а возможной такую «заморозку» «Джеймса Уэбба» делает пятислойный теплозащитный экран. Кратко о десяти необычных фактах, связанных с миссией, читайте в нашем материале. Проект реализуется при участии 17 стран под руководством NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). Распределение приборного времени «Джеймса Уэбба» ведется на основании заявок от исследовательских групп. Примерно десять процентов времени и приоритет будут отведены командам, которые помогали в разработке. Выполнение их программ и предполагает список первых целей аппарата. В зависимости от объектов наблюдения, перечень разделен на десять тематических блоков: объекты Солнечной системы; экзопланеты; коричневые карлики; протозведы и протозвездные диски; остаточные диски; области звездообразования; галактики; скопления галактик; квазары; дальний космос.
Транспортировка телескопа в Космический центр Хьюстона / ©NASA :
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