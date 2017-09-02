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Загадка чудесного «Насыщения множества народа»

02.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадка чудесного "Насыщения множества народа"

«Чудесным кормлением» или «Насыщением множества народа» называют чудо, сотворенное Иисусом Христом, когда он неведомым образом превращал малое количество еды в большое, чтобы накормить много голодных людей.

Известно о двух таких чудесах: Первое чудо — «Насыщение 5000 людей» является единственным чудом (кроме воскресения), которое присутствует во всех четырех канонических Евангелиях. Это чудо также известно под названием: «Чудо пяти хлебов и двух рыбок».

За Иисусом шла большая толпа учеников — людей из разных городов и когда они захотели есть, у них оказалось лишь пять хлебов и две рыбки. Иисус сказал принести эту еду, а людям велел сесть на траву. Особо отмечается, что люди сели рядами по 100 и по 50 человек. Взяв хлеб и рыбу, воззрев на небо, Иисус вознес благодарность. Затем он преломил хлеба и дал пищу ученикам, а те дали их людям. «И ели все, и насытились, а ученики после собрали двенадцать корзин кусков».

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Второе чудо — «Насыщение 4000 людей» записано в Евангелиях от Марка, однако отсутствует в Евангелиях от Луки и Иоанна. Это чудо также известно как: «Чудо семи хлебов и рыбок». По описанию оно похоже на первое, лишь различается количество человек и количество корзин с собранной едой. Иногда эти два чуда объединяют в одно.

Уфологи трактуют данные чудеса как очередное доказательство того, что Иисус был пришельцем и умножение еды производил с помощью неведомых высоких технологий. Из той же области была и «чудесная машина» по производству манны, которая падала с небес и кормила людей в тоже же Библии.

Самое любопытное, что это чудо умножения пищи в разные столетия сумели повторить некоторые из христианских святых.

Святой Анжиоло Паоли получал большое удовольствие, чудесным образом умножая количество пищи, чтобы раздавать ее беднякам Рима. В его «Житии» рассказывается о трапезах в монастырях, на которых Паоли не раз демонстрировал эту свою способность.

Подобные чудеса творил и основатель общины «Дочери креста» Андрэ Фурне, кстати впоследствии причисленный к лику святых. В 1824 году в общине почти не осталось еды — кукурузы. Фурне прочел сестрам проповедь о чуде кормления людей Христом, после чего велел собрать остатки кукурузы в две кучки.

Он начал кругами ходить возле них, читая молитвы, и через некоторое время пригласил всех к столу. В итоге несколько десятков сестер питались кукурузой более двух месяцев, причем количество еды в кучках не уменьшалось.

Случаи «чудесного кормления» упоминаются также в «Житии Блаженного Иоанна Боско», в частности произошедшие суровой зимой 1845 года в Бурже и в 1860 году в Турине.

Так что же это такое? Откуда все это берется? Возможно, что человеческое воображение работает не с пустой, а с тонкой материей, и потому воображаемый мир столь же реален, как и физический. Но состоит он из материи другого свойства и может существовать только при постоянной подпитке психической энергией.

Иначе говоря, например, воображаемый дом существует реально, но стоит лишь забыть о нем, он тут же рухнет и исчезнет бесследно. Вернее, не бесследно, а до тех пор, пока воображение не воскресит его вновь.

Можно себе представить, насколько отличаются законы воображаемого мира от законов мира физического. В своем воображении человек действительно всемогущ как Бог. Ему достаточно мгновения, чтобы гору превратить в равнину, а равнину — в бескрайнюю гладь моря.

Понятно, насколько сложна физическая реализация подобных изменений. А в воображаемом мире человек может создавать даже то, чего никогда не существовало.

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Метки:  Загадка, множества, народа, Насыщения, чудесного

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