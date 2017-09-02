Загадка чудесного «Насыщения множества народа»

Известно о двух таких чудесах: Первое чудо — «Насыщение 5000 людей» является единственным чудом (кроме воскресения), которое присутствует во всех четырех канонических Евангелиях. Это чудо также известно под названием: «Чудо пяти хлебов и двух рыбок».

За Иисусом шла большая толпа учеников — людей из разных городов и когда они захотели есть, у них оказалось лишь пять хлебов и две рыбки. Иисус сказал принести эту еду, а людям велел сесть на траву. Особо отмечается, что люди сели рядами по 100 и по 50 человек. Взяв хлеб и рыбу, воззрев на небо, Иисус вознес благодарность. Затем он преломил хлеба и дал пищу ученикам, а те дали их людям. «И ели все, и насытились, а ученики после собрали двенадцать корзин кусков».

Второе чудо — «Насыщение 4000 людей» записано в Евангелиях от Марка, однако отсутствует в Евангелиях от Луки и Иоанна. Это чудо также известно как: «Чудо семи хлебов и рыбок». По описанию оно похоже на первое, лишь различается количество человек и количество корзин с собранной едой. Иногда эти два чуда объединяют в одно.

Уфологи трактуют данные чудеса как очередное доказательство того, что Иисус был пришельцем и умножение еды производил с помощью неведомых высоких технологий. Из той же области была и «чудесная машина» по производству манны, которая падала с небес и кормила людей в тоже же Библии.

Самое любопытное, что это чудо умножения пищи в разные столетия сумели повторить некоторые из христианских святых.

Святой Анжиоло Паоли получал большое удовольствие, чудесным образом умножая количество пищи, чтобы раздавать ее беднякам Рима. В его «Житии» рассказывается о трапезах в монастырях, на которых Паоли не раз демонстрировал эту свою способность.

Подобные чудеса творил и основатель общины «Дочери креста» Андрэ Фурне, кстати впоследствии причисленный к лику святых. В 1824 году в общине почти не осталось еды — кукурузы. Фурне прочел сестрам проповедь о чуде кормления людей Христом, после чего велел собрать остатки кукурузы в две кучки.

Он начал кругами ходить возле них, читая молитвы, и через некоторое время пригласил всех к столу. В итоге несколько десятков сестер питались кукурузой более двух месяцев, причем количество еды в кучках не уменьшалось.

Случаи «чудесного кормления» упоминаются также в «Житии Блаженного Иоанна Боско», в частности произошедшие суровой зимой 1845 года в Бурже и в 1860 году в Турине.

Так что же это такое? Откуда все это берется? Возможно, что человеческое воображение работает не с пустой, а с тонкой материей, и потому воображаемый мир столь же реален, как и физический. Но состоит он из материи другого свойства и может существовать только при постоянной подпитке психической энергией.

Иначе говоря, например, воображаемый дом существует реально, но стоит лишь забыть о нем, он тут же рухнет и исчезнет бесследно. Вернее, не бесследно, а до тех пор, пока воображение не воскресит его вновь.

Можно себе представить, насколько отличаются законы воображаемого мира от законов мира физического. В своем воображении человек действительно всемогущ как Бог. Ему достаточно мгновения, чтобы гору превратить в равнину, а равнину — в бескрайнюю гладь моря.

Понятно, насколько сложна физическая реализация подобных изменений. А в воображаемом мире человек может создавать даже то, чего никогда не существовало.