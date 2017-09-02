Загадки человечества. Выпуск 17



Наш ответ НАСА и Илону Маску. Новейшая разработка российских конструкторов. Космический самолёт, способный выходить на околоземную орбиту без помощи ракетоносителей. Какие ещё сюрпризы готовят миру российские учёные;

— Пугающий прогноз астрофизиков. Скорость вращения Земли вокруг своей оси растёт.

— Как кресло из борделя стало главным героем дипломатической миссии. Антикварная вещица с пикантной историей. Как развлекались короли;

— 13 тысяч лет назад на Земле работали дантисты. Археологи обнаружили остатки древнейших людей с запломбированными зубами. Откуда наши прародители знали о стоматологии и кто научил древнего человека пользоваться бормашиной;

— Передача сообщений силой мысли станет реальностью. Американские учёные начали разработку телепатической машины. Каким способом мы будем отправлять свои мысли за километры и как скоро новое изобретение заменит привычные мобильные телефоны;

— Неизвестная история Антарктики. Что скрывают льды загадочного материка. Почему учёные ждут потепления. Какие открытия удалось сделать исследователям в Антарктиде;

— Первым жителям столицы больше 5000 лет. Древнейшие артефакты, найденные недавно в Москве ,доказывают, что цивилизация в наших землях появилась ещё в эпоху неолита. Какие ещё секреты хранятся под плитами современных мегаполисов;

— Учёные предрекают человечеству болезнь страшнее рака и СПИДа. Что станет причиной заболевания. Почему учёные не готовы к появлению смертельных недугов и как защититься от угрозы.

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