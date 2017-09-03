В Иркутской области упал метеорит

Очевидцы сообщают о необычном объекте, пролетевшем над Байкалом. По их словам, космический объект пронесся над несколькими районами Бурятии, осветив небо яркой вспышкой..

Сообщения о данном явлении поступили из Курумканского, Баргузинского районов и Улан-Удэ. Очевидцы сообщают, что у упавшего объекта был ярко светящийся хвост зеленого цвета.