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В Иркутской области упал метеорит
03.09.2017 Части света
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Очень яркий метеорит наблюдали над югом Сибири в Иркутской области, Республика Бурятия, 25 октября 2016 года в 14:33 МСК :
Очевидцы сообщают о необычном объекте, пролетевшем над Байкалом. По их словам, космический объект пронесся над несколькими районами Бурятии, осветив небо яркой вспышкой..
Сообщения о данном явлении поступили из Курумканского, Баргузинского районов и Улан-Удэ. Очевидцы сообщают, что у упавшего объекта был ярко светящийся хвост зеленого цвета.
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