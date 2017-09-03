Реклама

Gallery

1383802742_chuzhdoe-myshlenie_1 1383805443_korabl-annunakov-v-okolosolnechnom-prostranstve_3 1390338462_thumb_taro-shifrovka-iz-proshlogo_1 1397889917_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_16 1400774582_Prishel-cy-poseshali-Zemlyu_2 1403503021_Vsplesk-solnechnoiy-aktivnosti-ne-ugrozhaet-ekipazhu-MKS-zayavili-v-NASA_2 1406220661_thumb_Zvezdnye-voiyny-drevnosti_1 1408281485_thumb_Misticheskie-istorii-kotorym-do-sih-por-ne-nashlos-ob-yasneniya_10

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

В Иркутской области упал метеорит

03.09.2017 Части света   Нет комментариев

В Иркутской области упал метеорит

Очень яркий метеорит наблюдали над югом Сибири в Иркутской области, Республика Бурятия, 25 октября 2016 года в 14:33 МСК

:

Очевидцы сообщают о необычном объекте, пролетевшем над Байкалом. По их словам, космический объект пронесся над несколькими районами Бурятии, осветив небо яркой вспышкой..

Сообщения о данном явлении поступили из Курумканского, Баргузинского районов и Улан-Удэ. Очевидцы сообщают, что у упавшего объекта был ярко светящийся хвост зеленого цвета.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Иркутской, Метеорит, области

Похожие сообщения:

?>