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В 2028 году планеты в системе Альфа Центавра будут видны с Земли
03.09.2017 Части света
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Очень редкое событие гравитационного линзирования, которое, предположительно, произойдет в 2028 г., было предсказано командой французских астрономов под руководством Пьера Кервелла из Национального центра научных исследований Франции. Это событие даст идеальную возможность провести поиски планет вокруг близлежащих звезд. :
Используя как новые, так и архивные данные, полученные при помощи целого ряда телескопов Европейской южной обсерватории, эта команда предсказала траектории быстродвижущегося звездного дуэта, известного как А и B Альфа Центавра с ничтожно малой ошибкой. Это позволило авторам работы предсказать все значимые для наблюдений конфигурации между этими звездами системы Альфа Центавра и соседними с ними на небе звездами вплоть до 2050 г.
Среди этих конфигураций особое значение имеет событие гравитационного линзирования, которое должно состояться в 2028 г. Феномен гравитационного линзирования состоит в том, что свет, идущий от далекой звезды, при прохождении рядом с массивной звездой, лежащей на переднем плане, начинает двигаться по искаженной траектории, характер и степень искажения которой определяется гравитацией объекта, лежащего на переднем плане.
В 2028 г. в гравитационную линзу превратится звезда Альфа Центавра А, которая даст возможность наблюдать увеличенное изображение звезды, лежащей далеко на заднем планет и носящей обозначение S5. В мае 2028 г. даже с большой вероятностью будет наблюдаться яркое кольцо Эйнштейна вокруг звезды Альфа Центавра А, говорят исследователи.
Все это позволит хорошо изучить свойства системы звезды-гравитационной линзы, то есть системы Альфа Центавра. Это имеет особенно большое значение в свете недавнего открытия планеты Проксимы b, обращающейся вокруг третьей по счету звезды системы Альфа Центавра — Проксимы Центавра.
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