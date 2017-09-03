В 2028 году планеты в системе Альфа Центавра будут видны с Земли

Используя как новые, так и архивные данные, полученные при помощи целого ряда телескопов Европейской южной обсерватории, эта команда предсказала траектории быстродвижущегося звездного дуэта, известного как А и B Альфа Центавра с ничтожно малой ошибкой. Это позволило авторам работы предсказать все значимые для наблюдений конфигурации между этими звездами системы Альфа Центавра и соседними с ними на небе звездами вплоть до 2050 г.

Среди этих конфигураций особое значение имеет событие гравитационного линзирования, которое должно состояться в 2028 г. Феномен гравитационного линзирования состоит в том, что свет, идущий от далекой звезды, при прохождении рядом с массивной звездой, лежащей на переднем плане, начинает двигаться по искаженной траектории, характер и степень искажения которой определяется гравитацией объекта, лежащего на переднем плане.

В 2028 г. в гравитационную линзу превратится звезда Альфа Центавра А, которая даст возможность наблюдать увеличенное изображение звезды, лежащей далеко на заднем планет и носящей обозначение S5. В мае 2028 г. даже с большой вероятностью будет наблюдаться яркое кольцо Эйнштейна вокруг звезды Альфа Центавра А, говорят исследователи.

Все это позволит хорошо изучить свойства системы звезды-гравитационной линзы, то есть системы Альфа Центавра. Это имеет особенно большое значение в свете недавнего открытия планеты Проксимы b, обращающейся вокруг третьей по счету звезды системы Альфа Центавра — Проксимы Центавра.