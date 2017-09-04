-
НЛО над Челмсфордом
04.09.2017 НЛО
-
17 июля в небе над британским городом Челмсфорд очевидец заметил в небе два больших НЛО. Свидетелями появления объектов стали многие прохожие находившиеся в тот момент на улице в центре города. :
Объекты висели в воздухе поворачиваясь вокруг своей оси. Люди разглядывали их и делали предположения, что это может быть. Объекты имели вытянутую форму и постепенно увеличивали скорость, двигаясь достаточно быстро. По словам человека успевшего сделать фотографию, объекты двигались на равном расстоянии друг от друга.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии