НЛО над Челмсфордом

Объекты висели в воздухе поворачиваясь вокруг своей оси. Люди разглядывали их и делали предположения, что это может быть. Объекты имели вытянутую форму и постепенно увеличивали скорость, двигаясь достаточно быстро. По словам человека успевшего сделать фотографию, объекты двигались на равном расстоянии друг от друга.

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