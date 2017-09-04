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НЛО над Челмсфордом

04.09.2017 НЛО   Нет комментариев

НЛО над Челмсфордом

17 июля в небе над британским городом Челмсфорд очевидец заметил в небе два больших НЛО. Свидетелями появления объектов стали многие прохожие находившиеся в тот момент на улице в центре города.

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Объекты висели в воздухе поворачиваясь вокруг своей оси. Люди разглядывали их и делали предположения, что это может быть. Объекты имели вытянутую форму и постепенно увеличивали скорость, двигаясь достаточно быстро. По словам человека успевшего сделать фотографию, объекты двигались на равном расстоянии друг от друга.

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Метки:  Челмсфордом

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