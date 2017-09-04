Как нечисть пугала меня при случайной ночевке в здании бывшей церкви

Когда-то давным-давно я читала, что всякая нечисть питается людским страхом. А если не чувствует его, то отстает от человека. После давней истории, которая случилась со мной, советую никогда не запугивать маленьких детей ведьмами или лешими. Глядишь, и поможет им бесстрашие в нужную минуту.







В 1973 году мне было 20 лет, я работала в районном финансовом отделе инспектором госдоходов. Так получилось, что однажды зимой нужно было ехать в командировку в деревню Озерки Таборинского района Свердловской области.

Этот сельский совет не входил в мой участок, но обстоятельства сложились так, что пришлось ехать именно мне. Автобус туда не ходил, поэтому меня до деревни довезли на машине райфо, а обратно надо было искать попутку.

В сельсовете я весь день работала с квитанциями и торопилась, чтобы закончить все за один день, так как узнала, что утром из деревни в райцентр пойдет машина.

Закончить проверку за день я не успевала, поэтому решила заночевать в сельсовете. Работники совета уговаривали меня идти на ночлег к ним домой. Говорили, что на ночь в помещении оставаться опасно, что это плохое место.

— Вот еще новости! — посмеялась я. -Закроюсь на крючок и никого не пущу, чего бояться-то?

Все ушли, а я с головой погрузилась в проверку квитанций. Почти в полночь все закончила, составила акт, утром председатель и секретарь совета его подпишут — и можно ехать домой. Заперла дверь на большой толстый крюк, улеглась на диван в кабинете секретаря.

Весь сельсовет — прихожая и два кабинета. Не успела я глаза закрыть, устраиваясь под своим пальто, как вдруг слышу шаги на лестнице. Кто-то поднимается ко мне. Надо сказать, что сельсовет располагался в бывшей церкви. Здание двухэтажное, на первом этаже сделали клуб, а наверху сельсовет, к нему вела лестница прямо с улицы.

Я услышала скрип ступенек, голоса, затем стали стучать в дверь. Подумала: кого это нелегкая принесла ночью-то? Встала, вышла в прихожую, подошла к двери — тишина. Опять выключила свет, легла на диван. И тут же в дверь забарабанили, я даже подскочила.

Подбегаю к двери, кричу:

— Кто там?

Молчат. И снова за дверью тихо.

На всякий случай убрала документы со стола в сейф, положила связку ключей под голову. Легла — снова стук. Разозлилась, пальто накинула, распахнула дверь на улицу, а там пусто. Кто стучал? Что за ерунда? Думаю: может, это кино в клубе идет? Спустилась, подошла к дверям — на клубе замок висит. Да и какое кино в час ночи!

Вообще ничего не понимаю! Может, думаю, пацаны дурачатся, пугают меня. Огляделась — а площадь вокруг бывшей церкви вся чистая, ровным слоем снега покрыта, ни одного следа нет.

Вернулась, снова свет везде выключила, легла. Вспомнила: ведь говорили мне, что место нехорошее. И вдруг слышу, как входная дверь хлопнула, как люди заходят, громко разговаривают, ногами топают, отряхивая снег с обуви.

Слышу, что в кабинет председателя прошли, дверью стукнули. Я подумала: неужели до сейфа доберутся? Подскочила, вылетела в прихожую, выключателем щелкнула, а в прихожей пусто. Ни души.

Я, будучи девушкой негрубой, позволила себе всего одно ругательство, но сказала его громко, четко и от всей души! И пошла спать окончательно и бесповоротно. Конечно, сразу же заходили, затопали, но я к этому отнеслась абсолютно спокойно.

Уже засыпая, почувствовала, как кто-то мимо меня прошел, волной холода меня обдало, даже как будто задело чем-то.

— Да тьфу на вас! — пробормотала я и заснула.

Спала спокойно до самого утра, правда, рано утром опять кто-то стучал и кричал, но я не стала реагировать. К девяти часам утра работники сельсовета пришли, с ними уборщица, она же истопник. Уборщица сразу ко мне:

— Почему не открывала, почему не пустила? Мне же печи надо было протопить! Как теперь люди в холоде будут работать?

Я рассказала, как мне всю ночь черти спать не давали, и утром я думала, что это опять они. Все удивились:

— Как же ты со страху-то не померла?

А я объяснила: видимо, потому, что меня в детстве не запугивали всякой чертовщиной. Но объяснить, что происходило той ночью в сельсовете, не могу до сих пор.

Галина Ивановна ЯКОВЛЕВА, г. Первоуральск Свердловской обл.



