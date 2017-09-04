Тайны острова архангела Михаила

На протяжении столетий этот французский островок, являющийся в наши дни частью Нормандии, считается одним из самых загадочных уголков планеты. За свою долгую историю он видел таинственные обряды друидов, оказывался в эпицентре сражений и даже был свидетелем спора святого и дьявола…







Предания гласят, что меж его старинных построек блуждают призраки, а окружающая Мон-Сен-Мишель водная стихия по сей день подбрасывает людям неприятные сюрпризы. Потому-то известные писатели и режиссеры не раз делали этот остров ареной событий в своих мистических произведениях, а эзотерики называют его вратами в иные миры.

Могильная гора

О том, что остров Мон-Сен-Мишель -необычное место, говорят и легенды о его происхождении. Первая гласит, что когда-то это была прибрежная гора -часть материка, близ которой простирались заливные луга. Но кельтскому богу света Белу гора чем-то приглянулась, и он решил сделать ее священным местом.

Тогда же на побережье налетел страшный шторм, и взбесившееся море буквально отрезало гору от суши. С тех пор ступать на нее могли лишь друиды во время самых значимых праздников года.

По другой версии, огромный камень как фортификационное сооружение принес сюда свирепый великан, состоявший на службе у короля Артура и «заведовавший» укреплением границ его владений.

Как бы то ни было, долгое время остров носил название Мон-Томб (Могильная гора). На главные кельтские праздники Белтейн (1 мая) и Самайн (1 ноября) тут собирались друиды для проведения таинственного ритуала, во время которого якобы сам Бел посещал это место. На Мон-Томб хоронили достойнейших, а потому именно здесь зажигались погребальные костры для мудрых правителей и славных воинов.

Предание гласит, что сам Юлий Цезарь, однажды посетив остров, распорядился похоронить себя среди камней этого загадочного места, и завещание императора было исполнено. Едва утихли страсти, бушевавшие в Риме после убийства правителя, доверенные рабы поместили тело Цезаря в специально приготовленный золотой саркофаг, тайно перевезли его на Мон-Томб и похоронили в одной из пещер.

Архангел или дьявол?

Сейчас всему миру остров Мон-Сен-Мишель известен как территория знаменитого аббатства, основанного более тысячи лет назад. Однако даже появление здесь грандиозной святыни не обошлось без… темных сил.

Если верить легенде, то великолепная, будто замершая между небом и землей Могильная гора так понравилась архангелу Михаилу, что он решил основать на ее склонах аббатство и взять его под свое покровительство. По роковой случайности сатана тоже положил глаз на этот остров, а потому между князем тьмы и архангелом разгорелся спор — кто же будет владеть им?

Вскоре было принято решение: Мон-Томб достанется тому, кто возведет более величественный храм. Работа закипела нешуточная, и вскоре два великолепных собора были представлены на суд Господа. По понятным причинам победа в этом споре была присуждена Михаилу, но его творение оказалось столь прекрасным, что построенный им храм ангелы взяли на небо, а вот собор, сотворенный сатаной, достался людям.

Он-то и стал сердцем нового аббатства. А остров, отошедший архангелу, поменял свое название на Мон-Сен-Мишель, что означает «гора святого Михаила».

Однако есть еще одно предание, рассказывающие о возникновении обители. Как только в Европе распространилось христианство, несколько монахов-отшельников поселились на этом острове. Как-то одному из них — будущему святому Оберу — во время молитвы явился архангел Михаил и приказал построить часовню на самой верхушке Могильной горы.

Не смея поверить в чудесное видение, монах пребывал в сомнениях и не последовал велению святого. Тогда спустя некоторое время архангел явился снова, требуя немедленно начать строительство. Но и этот его призыв остался без ответа. Представ же перед отшельником в третий раз, Михаил одним движением пальца прожег кожу на голове монаха, и этот «аргумент» наконец-то сподвиг того начать строительство.

Вскоре часовня, построенная отшельниками, превратилась в огромный храм и стала центром большого аббатства. А на берегу острова возник городок паломников, которые, прослышав о чуде, потянулись сюда со всей Европы.

Эту историю можно было бы посчитать выдумкой, однако и в наши дни посетители аббатства могут увидеть выставленные в храме мощи святого Обера, на лбу которого видна вмятина, выжженная пальцем архангела Михаила.

Собрался в Сен-Мишель — пиши завещание

Со временем аббатство на старинном острове росло. Норманнские герцоги и французские короли не жалели средств на его украшение, и вскоре величественные церкви, монастырские корпуса и крипты опоясали склоны горы в несколько ярусов.

Со всех сторон стекались к острову толпы паломников, чтобы посмотреть на «Западное чудо» (так стали называть Мон-Сен-Мишель с XIII века) и поклониться его святыням, хотя путешествие сюда считалось небезопасным. О том, как коварен путь в прекрасное аббатство, говорит норманнская поговорка, появившаяся на свет в XIV веке: «Собрался в Сен-Мишель — пиши завещание».

Конечно, и в Средние века, и в эпоху Ренессанса на европейских дорогах пошаливали разбойники, а ослабленные долгой дорогой путники были легкой добычей для суровых болезней, но самые страшные испытания ждали богомольцев у цели их путешествия.

Дело в том, что испокон веку бухта рядом с островом славилась своими неожиданными и стремительными приливами, которые налетали, «как скаковая лошадь», (со скоростью до 20 километров в час) и накрывали толщей воды не успевших добраться до суши паломников.

О чуде, связанном с внезапным наступлением водной стихии, рассказывают и хроники аббатства. Так, молодая женщина, находившаяся на последнем месяце беременности, была застигнута приливом неподалеку от берега. У напуганной надвигающимися волнами бедняжки начались роды, и она принялась горячо молиться.

Когда волны сомкнулись над женщиной, внутри образовалась полость с воздухом, которая и спасла жизнь роженицы. На следующий день местные рыбаки подобрали мать и ребенка и благополучно доставили спасенных в монастырь. В память об этом чуде настоятель аббатства приказал поставить на берегу огромный крест, но он был безжалостно смыт следующим приливом.

Однако даже когда море отступало, путь через бухту был полон опасностей. Обнажившийся влажный песок затягивал путешественников в свои недра, как болотная трясина, а потому пройти к острову без опытного проводника было практически невозможно. Случалось, что на подступах к монастырю пропадали целые группы паломников, которых больше никто не видел ни живыми, ни мертвыми.

Надо сказать, что и в наш век в ловушки зыбучих песков на берегах Мон-Сен-Мишеля попадает немало туристов, и этот факт в какой-то мере подтверждает старинное поверье, что таким образом остров приносит жертвы древним богам, которым когда-то поклонялись здесь друиды.

Сплошная мистика

Сегодня Мон-Сен-Мишель осаждают толпы туристов. Причем многие из них едут в так называемый мистический тур, который помогает им поближе познакомиться с призраками острова.

Самым известным привидением монастыря является старый аббат, обходящий по ночам древние постройки. Его не раз видели местные обитатели. Когда же море штормит, аббат выходит на прибрежные скалы и начинает горячо молиться.

Считается, что этот монах остался после смерти в монастыре, дабы оберегать его от непогоды, и если найдется смельчак, который убедит аббата в том, что постройкам ничего не угрожает, привидение укажет ему тайник с древними сокровищами.

Не менее знаменит и призрак командира отряда английских солдат, погибшего здесь во время Столетней войны. В те годы этот бравый вояка привел к аббатству вверенное ему подразделение с одной только целью — прослыть покорителем непреступной крепости и получить за свой подвиг от короля награду.

Надо сказать, что это ему почти удалось. Отряд ворвался на территорию аббатства, но был уничтожен его защитниками. С тех пор незадачливый командир вот уже несколько столетий бродит по склонам горы, замаливая грех гордыни и оплакивая погибших товарищей.

Однако самые большие мистические тайны скрывает старинный собор. Еще несколько веков назад даже самые смелые и набожные монахи наотрез отказывались проводить ночь в его стенах. Дело в том, что в полночь по приделам храма проходила процессия поющих людей в длинных плащах.

Их лица были закрыты широкими капюшонами. Дерзнувших подсмотреть за призрачным шествием неведомая сила вышвыривала прочь из собора, после чего храбрецов ждала скорая смерть.

Эзотерики считают, что Мон-Сен-Мишель — место силы, где находится портал в иное измерение. Вот потому-то здесь и проводили свои ритуалы друиды в дни безвременья, когда стирается грань между мирами живых и мертвых.

Недаром у местных жителей вплоть до XX века существовала традиция, провожая покойника на кладбище, делать небольшой крюк в сторону острова, дабы тем самым облегчить судьбу почившего родственника на том свете.

Елена МУРОМЦЕВА, журнал "Тайны ХХ века", 2017



