Наводнение в Новой Зеландии

Крупнейший город на юге страны Крайстчерч объявило чрезвычайное положение после того, как река Хиткот вышла из берегов и затопила южные районы города в субботу утром.

В дополнение к Крайстчерчу, чрезвычайное положение объявили города Данидин, Тимуру и Отаго. Около полутора тысяч человек в населенных пунктах, расположенных севернее, покинули свои дома, поскольку уровень воды поднялся течение ночи, а более 100 домов были эвакуированы за пределами Данидин, второго по величине города страны.

Как отмечается, армия Новой Зеландии мобилизовала дополнительные войска — более 10 грузовиков и 140 военных были предоставлены для оказания экстренной помощи и спасения тех, кто оказался в ловушке в результате наводнений. Как известно, последние 24 часа Новую Зеландию заливают дожди, синоптики передают, что в течение дня ливень должна утихнуть, однако кардинального улучшения погоды ждать не стоит.