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Сильные дожди вызвали наводнения на юге Великобритании

05.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Сильные дожди обрушились на юг Великобритании, вызвав в ряде населенных пунктов наводнения.

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В городе Коверек, графство Корнуолл, в ночь на вторник по улицам пронеслись бурлящие потоки воды, разрушив дороги и затопив многие дома. По меньшей мере семь человек оказались в ловушке, шестеро из них были вынуждены спасаться от наводнения на крышах своих домов. Людей спасали с помощью вертолетов.

По словам местных жителей, наводнение было похоже на «апокалипсис». К счастью, все обошлось без пострадавших.

В районе Танбридж-Уэллсе, графство Кент, спасатели менее чем за час получили по меньшей мере 60 экстренных вызовов о затоплениях домов. Местами уровень воды поднялся почти до одного метра.

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Метки:  Великобритании, вызвали, наводнения, сильные

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