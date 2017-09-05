Сильные дожди вызвали наводнения на юге Великобритании



Сильные дожди обрушились на юг Великобритании, вызвав в ряде населенных пунктов наводнения.

В городе Коверек, графство Корнуолл, в ночь на вторник по улицам пронеслись бурлящие потоки воды, разрушив дороги и затопив многие дома. По меньшей мере семь человек оказались в ловушке, шестеро из них были вынуждены спасаться от наводнения на крышах своих домов. Людей спасали с помощью вертолетов.

По словам местных жителей, наводнение было похоже на «апокалипсис». К счастью, все обошлось без пострадавших.

В районе Танбридж-Уэллсе, графство Кент, спасатели менее чем за час получили по меньшей мере 60 экстренных вызовов о затоплениях домов. Местами уровень воды поднялся почти до одного метра.