Средневековые карты рая



Историк Алессандро Скафи о том, как в Средние века разделяли рай земной и рай небесный, какие принципы лежат в основе средневековой картографии и пытались ли люди найти рай.

Рассказ историка Алессандро Скафи о средневековой картографии Эдема. Лекция на английском, но есть перевод транскрипта. Вы можете посмотреть видео, почитать текст расшифровки на языке оригинала или ознакомиться с лекцией с помощью текста на русском.

Девятого сентября 1971 года английский музыкант выпустил в США свой альбом. Этим музыкантом был Джон Леннон. Первый трек его альбома стал культовой песней, поэтичной и мелодичной, — «Imagine». Конечно, нам всем нравится музыка, но мы когда-нибудь задумывались над смыслом текста? «Представь себе, что рая нет, над нами только небо. Это просто, если попытаться». Я же хочу сказать, что это совсем не просто.

Невозможно представить этот мир без других миров. Каждая цивилизация на протяжении многих веков, тысячелетий представляла себе другой мир — рай. Гора Меру для индуистов — рай Брахмы, у греков и римлян был золотой век — царство Сатурна, и затем, конечно же, можно вспомнить библейские верования и пророка Мухаммеда, который вознесся на небеса, в Джаннат, райский сад.

Мое исследование касается христианского представления о рае, очень интересного, запутанного и сложного. Один из интересных аспектов — это понятие рая на земле — Эдема, жилища первых людей, которое находится на земле (в Библии ясно упоминаются деревья, реки и тела Адама и Евы), но при этом обладает чертами божественного.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о рае небесном, в который, согласно христианской традиции, праведники попадают после смерти. Эдем — это сад, расположенный где-то на земле. В средневековой культуре это конкретное место, где пребывали и откуда были изгнаны Адам и Ева.

Интересно проследить «карьеру» этого удивительного слова — paradise («рай»). История понятия началась около второго тысячелетия до нашей эры. Из скудных источников мы знаем, что слово pairidaēza использовалось древним народом, жившим на территории Ирана, — мидийцами. Кроме того, мы знаем, что около VIII века до нашей эры слово pairidaēza использовалось персами в Персидской империи для обозначения прекрасных королевских парков, в которых царевичи наслаждались охотой.

Первое радикальное изменение в использовании понятия произошло в тот момент, когда греческий историк Ксенофонт в IV веке до нашей эры писал о Персии, которая была ему хорошо знакома, и перевел слово pairidaēza, на древнеперсидском значившее «уединенное место», «место, окруженное глиняной стеной», греческим словом parádeisos. В Септуагинте (перевод Танаха с древнееврейского на греческий в III веке до нашей эры) упоминавшийся в книге Бытия gan Eden перевели как parádeisos, — таким образом, использовали греческое слово с персидскими корнями.

Позднее, около II века до нашей эры, в еврейских кругах слово parádeisos стало использоваться и для обозначения другого мира — небесного рая. Эти два понятия стали сильно пересекаться. Когда в I веке нашей эры Христос сказал благоразумному разбойнику: «Сегодня ты будешь со мной в раю», он явно имел в виду не Эдем, а небесный рай.

Так что путаница в этих понятиях началась очень давно, и поэтому очень важно подчеркнуть, что мое исследование касается именно земного Эдема, который ясно определил только святой Августин около 400 года нашей эры.

Святой Августин был одним из церковных авторитетов, который четко разделил земное состояние Адама и Евы — Эдем — и рай небесный, куда отправятся праведники в конце времен, и мы знаем, что Августин сильно повлиял на средневековую доктрину. По Августину, история человеческого рода будет развиваться от Эдемского сада, из которого люди были изгнаны, к раю небесному.

Меня интересует западнолатинское представление, которое появилось из прочтения «Бытия» Августином. Для Августина было очень важно защитить буквальное толкование Писания, защитить материальную жизнь от нападок еретиков, гностиков и неоплатоников, среди которых просматривалась тенденция расценивать «низший» мир, материальность как «нечистое».

Августин показывал, что материальное есть благо, так как было создано Богом; тело создано Богом. Мне кажется это очень важным, потому что сегодня не только многие популярные мыслители, но и ученые забывают, каков был интеллектуальный контекст работ Августина: другие Отцы Церкви не мыслили в этих терминах, они считали, что мы обладаем телом и сексуальностью из-за греха. Августин подразумевал, что если у Адама и Евы были тела, они должны были жить в материальном пространстве — это материальное пространство было Эдемским садом.



Карта расположения рая на Земле

В одном из самых ранних латинских переводов Библии — «Vetus Latina», в старой версии, — говорится, что Бог посадил «paradisum in Oriente» — «на востоке». Вот почему люди начали представлять себе чудесный райский сад, расположенный где-то на востоке.

Но моя история основана, если позволите упростить, на одном древнееврейском слове из оригинального текста. В древнееврейской версии книги Бытия мы читаем, что Бог посадил «gan Eden <Эдемский сад> miqqeḏem». Miqqeḏem — удивительное слово, оно рассказывает нам, когда и где Бог посадил Эдемский сад.

Слово miqqeḏem сочетает в себе время и пространство. Оно говорит нам, что Бог посадил Эдемский сад «в начале», на рассвете времени, но также и то, что Бог посадил Эдемский сад на востоке, на рассвете пространства. Вся история картографирования рая, которую я исследую на протяжении многих лет, основана на этой комбинации времени и пространства.

Мне важно показать, что средневековая картография — это не наивная, странная, основанная на суевериях практика — по-своему она тоже была научной. Думаю, исследователи XIX–XX веков подходят к этой теме со снисходительной ухмылкой, с некоторым превосходством: мы современны, мы знаем, как выглядит мир, мы знаем, что эти люди ошибались, мы сделали множество открытий, наши технологии лучше. Они даже рисовали на картах монстров, чудеса, религиозные вещи — нет-нет, это не наука! Надеюсь, я показал, что это неверно. Для нас важно усвоить этот своеобразный урок смирения: наша культура, наша наука, наша технология просто другая, но не обязательно лучше, чем их.

Итак, я хотел взглянуть на средневековую картографию и понять картографирование рая, которое было не описанием фантастического места, но включением в карту временного измерения.

Средневековые карты — это историческая хроника, показывающая нам события там, где они происходили, и отражающая своеобразное видение истории человечества. Человечество движется с востока, от Эдемского сада, на запад; центр — в Иерусалиме, где произошло ключевое событие истории — страсти Христовы. Затем из ранних восточных царств человечество перемещается в средиземноморский бассейн Римской империи, и это конец и в пространственном отношении, и во временном. Конец близок.

Это означает, что картографирование области Эдема не было просто суеверной практикой — оно было частью гораздо более широкого видения истории спасения человечества — истории, начавшейся в Эдемском саду, который рассматривался как притягательный рай на земле. Теперь мы можем увидеть, что это средневековое представление об Эдеме на земле было не просто странным, ультрарелигиозным подходом, а Эдемский сад был частью более широкого видения истории спасения человечества. Именно в нем все и началось.

Мне кажется очень интересным оценить один из аспектов средневекового мировоззрения: они представляли себе часть этого мира, не испорченную грехопадением человека. Где-то на востоке была территория, которая все еще находилась первозданном состоянии, — это все еще был рай на земле, сохранившийся от начала времен. Никто не знал, где он, никто даже не осмеливался подумать, что к нему можно приблизиться, но все же мысль о том, что он существует, была утешительной. Это было также и напоминанием о серьезности человеческого падения, о грехе, который сделал такую прекрасную реальность недоступной.

Позже эта идея будет развиваться в разных направлениях. Интересно наблюдать, как эпоха Возрождения, Реформация и современные мыслители пытаются сказать то же самое в совершенно других терминах и контекстах. Рай был потерян из-за человеческого греха. В Средние века он находился на отдаленном востоке; для современных мыслителей рай потерялся во времени, его уже нет. Вы могли бы пойти туда, вы могли бы приблизиться к реальному месту, где он был, но вы не нашли бы Эдемский сад Адама и Евы: он был разрушен.