Григорий Потемкин. Светлейший и отвергнутый



Григорий увидел Екатерину когда ему было 22 года, ей 32. Трудно сказать что сыграло большую роль — политические взгляды или личная симпатия. Он без колебаний примкнул к заговору против Петра III и молодая Екатерина взошла на престол.

Монархом Григорий Потемкин если и мог стать, то не в России, в другой стране. А здесь, последние семнадцать лет своей жизни, он фактически был соправителем Екатерины II, ее тайным венчанным супругом.

Всю свою власть и влияние Потемкин направлял на грандиозные государственные и военные реформы. Ведь он фактически с нуля создал черноморский флот, основал города и деревни, русские форпосты на территориях Новороссии.