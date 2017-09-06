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Григорий Потемкин. Светлейший и отвергнутый

06.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Григорий увидел Екатерину когда ему было 22 года, ей 32. Трудно сказать что сыграло большую роль — политические взгляды или личная симпатия. Он без колебаний примкнул к заговору против Петра III и молодая Екатерина взошла на престол.

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Монархом Григорий Потемкин если и мог стать, то не в России, в другой стране. А здесь, последние семнадцать лет своей жизни, он фактически был соправителем Екатерины II, ее тайным венчанным супругом.

Всю свою власть и влияние Потемкин направлял на грандиозные государственные и военные реформы. Ведь он фактически с нуля создал черноморский флот, основал города и деревни, русские форпосты на территориях Новороссии.

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Метки:  Григорий, отвергнутый, Потемкин, Светлейший

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