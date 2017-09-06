Цветные фотографии Царской России. 1903-1912 годы



В 1903 году Сергей Михайлович Прокудин–Горский задумал и разработал план использования новых технологических достижений, сделанных в цветной фотографии, для систематической фотодокументации Российской Империи.

Хотя этот проект казался очень смелым, конечной целью Прокудина–Горского было ознакомление школьников России с огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией Империи при помощи его «оптических цветных проекций».

Получив в распоряжение от Николая II специально оборудованный железнодорожный вагон с темной комнатой и имея на руках два разрешения, обеспечивающих ему доступ в запретные зоны и содействие со стороны бюрократических кругов Империи, Прокудин–Горский провел фотообзор одиннадцати регионов Российской Империи в период между 1909 и 1912 годами, а затем в 1915 году и прочитал много лекций, иллюстрируя свою работу.



Сергей Михайлович Прокудин-Горский принадлежал к одному из старейших дворянских родов России, представители которого более пяти столетий верно служили своей стране.

После Октябрьской революции 1917 г. Прокудин-Горский ещё несколько месяцев продолжал вести активную деятельность в России: вошел в состав оргкомитета Высшего института фотографии и фототехники, в марте 1918 г. демонстрировал свои снимки в Зимнем дворце для широкой публики в рамках «Вечеров цветной фотографии», организованных по инициативе Внешколькного отдела Наркомпроса РСФСР. Со вступительным словом перед показом выступил сам нарком Луначарский, который оказался большим знатоком и ценителем цветной фотографии.

Вообще, надо сказать, что знания и опыт Сергея Михаловича действительно были востребованы новой властью, прежде всего, как крупнейшего специалиста по цветной печати. 25 мая 1918 г. глава советского правительства В. И. Ленин дал указание о включении Прокудина-Горского в состав коллегии Экспедиции по заготовлению государственных бумаг. Прокудинская типография на Б. Подъяческой, 22 теперь получала заказы от советских властей. Например, в том же 1918 г. издательство «Коммунистъ» заказывало там клише для книги В. М. Величкиной «Швейцария».

В августе 1918 г. Прокудин-Горский по поручению Наркомпроса отправился в командировку в Норвегию с целью закупки проекционного оборудования для низших школ. Быть может, у мастера в тот момент возникла надежда, что новая власть позволит ему осуществить мечту, так и не сбывшуюся при царском режиме – чтобы его цветные снимки увидели миллионы школьников и студентов по всей России? Но ему уже было не суждено вернуться на Родину. Начинавшаяся в стране гражданская война делала практически невозможной дальнейшую работу в области цветной фотографии и кино. Командировка превратилась в эмиграцию.



В мае 1919 г. Прокудину-Горскому удалось собрать в Норвегии группу для продолжения работы над цветным кинематографом. Однако приготовления столкнулись с огромными трудностями, т.к., как писал впоследствии сам фотограф, «Норвегия является страной, совершенно не приспособленной для научно-технических работ».

Поэтому в сентябре 1919 г. он перебрался из Норвегии в Англию, где продолжил работу по созданию цветного кино. Всю аппаратуру приходилось делать заново, буквально «на коленке», так как денег катастрофически не хватало. Привлеченные к проекту местные компаньоны не отличались ни щедростью, ни надежностью. К тому же на пятки наступали конкуренты – цветной кинематограф в Европе к началу 1920-х гг. активно осваивали уже несколько фирм, хотя до его широкого коммерческого применения оставалось всё ещё далеко.

С 1921 г. и до самой смерти в 1944 г. Прокудин-Горский жил во Франции, куда в 1923-25 гг. из России перебрались члены его семьи. Последними, в марте 1925 г., из СССР выехали его первая жена и дочь Екатерина со своим сыном Дмитрием. В 1920 г. Сергей Михайлович женится на своей сотруднице Марии Федоровне Щедриной; в 1921 г. у них родилась дочь Елена.

Работа по созданию цветного кино к 1923 г. окончательно потерпела финансовый крах. К этому моменту относится идея переезда в Соединенные Штаты для продолжения работы, но по какой-то причине она осталась нереализованной (возможно, из-за болезни Сергея Михайловича). Ученому-эмигранту оставалось только заняться со своими сыновьями привычным фоторемеслом, чтобы хоть как-то прокормиться в чужой стране.

А что же стало с его знаменитой коллекцией? Согласно запискам самого Сергея Михайловича, «благодаря удачно сложившимся обстоятельствам» ему удалось получить разрешение на вывоз наиболее интересной её части. Когда и при каких обстоятельствах это произошло – до сих пор никому не известно. Первое упоминание о нахождении коллекции во Франции относится к концу 1931 г., когда начался её показ соотечественникам-эмигрантам. В 1932 г. была составлена записка о коммерческой эксплуатации коллекции, которая перешла в собственность сыновей Прокудина-Горского Дмитрия и Михаила. Предполагалось закупить новый проекционный аппарат (взамен оставленного в России) и проводить демонстрации снимков в цвете, а также издавать их в виде альбомов. По всей видимости, осуществить этот замысел не удалось, скорее всего, из-за банального отсутствия необходимых средств.

До 1936 г. Прокудин-Горский выступал с лекциями на различных мероприятиях русской общины во Франции, демонстрируя свои снимки, в том же году он опубликовал свои воспоминания о встрече со Львом Толстым в Ясной Поляне.

Скончался Сергей Михайлович 27 сентября 1944 г. в «Русском доме» на окраине Парижа, вскоре после освобождения города союзниками. Его могила находится на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Его коллекцию, пролежавшая все годы оккупации в сырых парижских подвалах, была продана наследниками в 1948 г. Библиотеке Конгресса США. На несколько десятилетий о ней, казалось, совсем забыли. Лишь в 2001 г. все снимки были отсканированы, выложены в Интернет и стали культурным достоянием человечества. Благодаря глобальной компьютерной сети в начале 21 века состоялось триумфальное возвращение Прокудина-Горского на Родину.﻿

Фотографии Прокудина-Горского на сайте библиотеки Конгресса США

Краткая биография С.М. Прокудина-Горского на русском языке

Здесь можно увидеть полный список снимков

Открытый исследовательский проект «Наследие С. М. Прокудина-Горского»

Каталог фотографий Прокудина-Горского на русском языке