Москва 109 лет назад

«Москва в снежном убранстве» — немой документальный короткометражный фильм Жоржа Мейера 1908 года, показывающий Москву зимой 1907/08 года. Первый фильм, снятый в России на московском отделении студии «Братья Пате».

Кинолента представляет собой кинохронику и состоит из девяти статичных сцен, сюжетно не связанных между собой.

# Хронометраж Краткое описание

1. 00:05 — 01:07 Кремлёвская набережная, вид из-за реки от Москворецкого моста.

2. 01:07 — 01:24 Красная площадь.

3. 01:24 — 01:46 Сцена в Кремле у Арсенала, Царь-пушка.

4. 01:46 — 02:45 Ивановская площадь Московского Кремля.

5. 02:45 — 03:41 Улица Кузнецкий мост.

6. 03:41 — 04:45 В Охотном ряду.

7. 04:45 — 06:36 Прогулки в Петровском парке.

8. 06:36 — 07:11 Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на западную сторону.

9. 07:11 — 07:25 Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на восточную сторону.

Кремлёвская набережная, вид из-за реки от Москворецкого моста

Налево от Беклемишевской (Москворецкой) башни можно увидеть:

Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря, взорванный в 1929 году;

купола церкви Константина и Елены на подоле в Тайницком саду, снесенной в 1928 году;

уничтоженный в 1918 году памятник императору Александру II (постамент был снесен в 1920-х годах);

Тайницкая башня с отводной стрельницей, с которой до 1917 года каждый день в полдень стреляла пушка. Стрельницу разобрали (в очередной раз) в 1930—1933 годах, тогда же были заложены проездные ворота и засыпан колодец.

Красная площадь

Съёмка производилась от Верхних торговых рядов.

На переднем плане видно памятник Минину и Пожарскому на его первоначальном месте установки;

На втором плане видно Спасскую башню. Направо от неё, выглядывающие из-за крепостной стены, главки Вознесенского собора;

Собор Покрова Пресвятой Богородицы (храма Василия Блаженного).

Сцена в Кремле у Арсенала, Царь-пушка

Вид на Никольскую башню от главных ворот здания Арсенала (Цейхгауза). Царь-пушка у главных ворот Арсенала, где она простояла с XVIII века по 1960-е годы.

Ивановская площадь Московского Кремля

Слева направо: Царь-колокол, Митрополичий корпус Чудова монастыря, храм Благовещения и Алексия Митрополита, Малый Николаевский дворец, Спасская башня.

Улица Кузнецкий мост после пересечения с Петровкой. Вид в сторону Неглинной улицы, справа Солодовниковский пассаж.

Торговля грибами и рыбой на ярмарке в Охотном ряду на масленичной неделе перед началом Великого поста.

Прогулки в Петровском парке

Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на западную сторону

Обзор западной стороны с высоты звонницы. На переднем плане:

Купола Успенского собора Московского кремля.

На заднем плане:

слева дом Пашкова;

по центру — колокольня Крестовоздвиженской церкви (ул. Воздвиженка);

справа Троицкая башня, за ней виден Манеж и Моховая улица.

Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на восточную сторону

На переднем плане мы видим

памятник императору Александру II,

за ним купол церкви Константина и Елены,

Тайницкий сад.

На втором плане:

Раушская набережная (до 1870-х годов называлась Заяи́цкая набережная);

электростанция «Общества электрического освещения 1886 года»;

Большой Москворецкий мост старого образца (перестроен в 1938 инженером В. С. Кирилловым по проекту архитекторов А. В. Щусева и И. Г. Сардарьян);

левее, застройка Васильевской площади, Москворецкой улицы и Зарядья,

Императорский Воспитательный дом.

Список зданий и памятников, не существующих сегодня

Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле. Разрушен в 1929 году.

Церковь святых Константина и Елены на Подоле. Снесена в 1928 году.

Памятник Александру II в Кремле. Памятник убран в 1918 году, постамент — в 1928 году.

Стрельница Тайницкой башни. Разобрана к 1933 году.

Чудов монастырь. Разрушен к 1930 году.

Малый Николаевский дворец. Уничтожен в 1929 году.