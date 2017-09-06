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Москва 109 лет назад
06.09.2017 Что от нас скрывали
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«Москва в снежном убранстве» — немой документальный короткометражный фильм Жоржа Мейера 1908 года, показывающий Москву зимой 1907/08 года. Первый фильм, снятый в России на московском отделении студии «Братья Пате».
Кинолента представляет собой кинохронику и состоит из девяти статичных сцен, сюжетно не связанных между собой.
# Хронометраж Краткое описание
1. 00:05 — 01:07 Кремлёвская набережная, вид из-за реки от Москворецкого моста.
2. 01:07 — 01:24 Красная площадь.
3. 01:24 — 01:46 Сцена в Кремле у Арсенала, Царь-пушка.
4. 01:46 — 02:45 Ивановская площадь Московского Кремля.
5. 02:45 — 03:41 Улица Кузнецкий мост.
6. 03:41 — 04:45 В Охотном ряду.
7. 04:45 — 06:36 Прогулки в Петровском парке.
8. 06:36 — 07:11 Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на западную сторону.
9. 07:11 — 07:25 Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на восточную сторону.
Кремлёвская набережная, вид из-за реки от Москворецкого моста
Налево от Беклемишевской (Москворецкой) башни можно увидеть::
Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря, взорванный в 1929 году;
купола церкви Константина и Елены на подоле в Тайницком саду, снесенной в 1928 году;
уничтоженный в 1918 году памятник императору Александру II (постамент был снесен в 1920-х годах);
Тайницкая башня с отводной стрельницей, с которой до 1917 года каждый день в полдень стреляла пушка. Стрельницу разобрали (в очередной раз) в 1930—1933 годах, тогда же были заложены проездные ворота и засыпан колодец.
Красная площадь
Съёмка производилась от Верхних торговых рядов.
На переднем плане видно памятник Минину и Пожарскому на его первоначальном месте установки;
На втором плане видно Спасскую башню. Направо от неё, выглядывающие из-за крепостной стены, главки Вознесенского собора;
Собор Покрова Пресвятой Богородицы (храма Василия Блаженного).
Сцена в Кремле у Арсенала, Царь-пушка
Вид на Никольскую башню от главных ворот здания Арсенала (Цейхгауза). Царь-пушка у главных ворот Арсенала, где она простояла с XVIII века по 1960-е годы.
Ивановская площадь Московского Кремля
Слева направо: Царь-колокол, Митрополичий корпус Чудова монастыря, храм Благовещения и Алексия Митрополита, Малый Николаевский дворец, Спасская башня.
Улица Кузнецкий мост после пересечения с Петровкой. Вид в сторону Неглинной улицы, справа Солодовниковский пассаж.
Торговля грибами и рыбой на ярмарке в Охотном ряду на масленичной неделе перед началом Великого поста.
Прогулки в Петровском парке
Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на западную сторону
Обзор западной стороны с высоты звонницы. На переднем плане:
Купола Успенского собора Московского кремля.
На заднем плане:
слева дом Пашкова;
по центру — колокольня Крестовоздвиженской церкви (ул. Воздвиженка);
справа Троицкая башня, за ней виден Манеж и Моховая улица.
Панорамный обзор с Филаретовой пристройки Успенской звонницы Кремля на восточную сторону
На переднем плане мы видим
памятник императору Александру II,
за ним купол церкви Константина и Елены,
Тайницкий сад.
На втором плане:
Раушская набережная (до 1870-х годов называлась Заяи́цкая набережная);
электростанция «Общества электрического освещения 1886 года»;
Большой Москворецкий мост старого образца (перестроен в 1938 инженером В. С. Кирилловым по проекту архитекторов А. В. Щусева и И. Г. Сардарьян);
левее, застройка Васильевской площади, Москворецкой улицы и Зарядья,
Императорский Воспитательный дом.
Список зданий и памятников, не существующих сегодня
Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле. Разрушен в 1929 году.
Церковь святых Константина и Елены на Подоле. Снесена в 1928 году.
Памятник Александру II в Кремле. Памятник убран в 1918 году, постамент — в 1928 году.
Стрельница Тайницкой башни. Разобрана к 1933 году.
Чудов монастырь. Разрушен к 1930 году.
Малый Николаевский дворец. Уничтожен в 1929 году.
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