Огромное водородное облако возвращается в нашу галактику

Траектория облака хорошо известна астрономам. Объект получил название Облако Смит. Оно было открыто студенткой Гейл Смит в начале 1960-х гг. Новые наблюдения, проведенные Hubble, свидетельствуют о том, что облако образовалось во внешних районах галактического диска около 70 млн. лет назад. Сейчас оно бумерангом возвращается в Млечный Путь.

Встреча облака с нашей галактикой запустит активный процесс звездообразования. Согласно расчетам астрономов, в облаке достаточно газа для того, чтобы произвести 2 млн. звезд. В настоящий момент облако имеет форму кометы. В длину оно простирается на 11 тыс. световых лет, а его ширина составляет 2,5 тыс. световых лет. Если бы облако было видимым в небе, оно бы занимало область, размер которой был бы в 30 раз больше диаметра Луны во время полнолуния.

Ранее астрономы предполагали, что Облако Смит представляет собой несостоявшуюся беззвездную галактику, падающую в Млечный Путь из межгалактического пространства. Если бы эта гипотеза была верна, то облако должно состоять, в основном, из водорода и гелия и не содержать тяжелых элементов, производимых звездами. Однако если облако является производной нашей галактики, что в нем должны содержаться элементы, присутствующие в нашем Солнце.

Для того, чтобы определить состав Облака Смит, а значит, и место, откуда оно появилось, ученые воспользовались спектрографом космического излучения Hubble. Ученые регистрировали ультрафиолетовое излучение, которое исходило от ярких ядер трех активных галактик, расположенных на расстоянии несколько миллиардов световых лет за облаком. Облако выступало в данном случае в роли своего рода светофильтра. По тому, как изменялись характеристики проходящего сквозь него света, можно было определить состав облака. В частности, ученых интересовал вопрос, содержится ли в нем сера. По присутствию серы можно судить о наличии тяжелых элементов внутри облака.

Исследование показало, что в Облаке Смит много серы. В нем ее столько же, сколько во внешнем диске Млечного Пути – регионе, расположенном на расстоянии около 40 тыс. световых лет от центра галактики (на 15 тыс. световых лет дальше, чем наша Солнечная система). Таким образом, было выявлено, что Облако Смит содержит в большом количестве материал, произведенный звездами. Это указывает на то, что облако было выброшено из Млечного Пути и сейчас оно возвращается бумерангом обратно.

Полученные Hubble данные вызывают новые вопросы: что выбросило облако из Млечного Пути и каким образом облаку удалось остаться при этом невредимым, не является ли это следствием прохождения сквозь диск темной материи, вырвавшей газ из Млечного Пути. Возможно, ответы на эти вопросы удастся получить во время будущих исследований.