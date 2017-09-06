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Ресурсы Луны спасут Землю от экологической катастрофы

06.09.2017 Части света   Нет комментариев

Ресурсы Луны спасут Землю от экологической катастрофы

В ходе пресс-конференции, профессор института робототехники и
технической кибернетики Владимир Заборовский рассказал, что необъятные
ресурсы Луны помогут спасти экологию Земли.

:

Освоение Луны поможет уберечь Землю от экологической катастрофы, как
предположил профессор института робототехники и технической кибернетики
Владимир Заборовский в ходе пресс-конференции. Ученый пояснил, что Луна
обладает массой ресурсов и полезных ископаемых. Из-за особенностей
вращения, одна часть земного спутника холодная, а вторая теплая, и это
значит, что там можно установить термопару для выработки электричества.
Это поможет Луне стать площадкой для технологических исследований и
обработки каких-либо материалов.


Ученый рассказал, что в перспективе Луна может стать источником
электроэнергии для Земли, а также на спутнике огромное количество
гелия-2, играющего существенную роль в термоядерной энергетике. Освоение
ближнего космоса, по заверению Заборовского, поможет обогатить Голубую
планету и спасти ее от экологической катастрофы.

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Метки:  катастрофы, Ресурсы, Спасут, экологической

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