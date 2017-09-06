Ресурсы Луны спасут Землю от экологической катастрофы

Освоение Луны поможет уберечь Землю от экологической катастрофы, как

предположил профессор института робототехники и технической кибернетики

Владимир Заборовский в ходе пресс-конференции. Ученый пояснил, что Луна

обладает массой ресурсов и полезных ископаемых. Из-за особенностей

вращения, одна часть земного спутника холодная, а вторая теплая, и это

значит, что там можно установить термопару для выработки электричества.

Это поможет Луне стать площадкой для технологических исследований и

обработки каких-либо материалов.



Ученый рассказал, что в перспективе Луна может стать источником

электроэнергии для Земли, а также на спутнике огромное количество

гелия-2, играющего существенную роль в термоядерной энергетике. Освоение

ближнего космоса, по заверению Заборовского, поможет обогатить Голубую

планету и спасти ее от экологической катастрофы.

