Главные загадки Солнечной Системы

«Яркие пятна такого характера сделали Цереру уникальной по сравнению со всем, что мы видели прежде в Солнечной системе, — рассказал Кристофер Расселл, руководящий миссией Dawn. — Команда ученых работает, пытаясь понять источник пятен. Отражение от льда остается ведущим кандидатом, на мой взгляд, но ученые ищут и другие объяснения, например, связанные с солью».

Церере также недостает крупных кратеров на поверхности, которые там должны быть. «Когда мы сравниваем размеры кратеров Цереры с теми, что мы видим на протопланете Веста, нам не хватает нескольких крупных кратеров, — говорит Расселл. — Об этом нам тоже хотелось бы узнать больше».

Тем не менее Церера демонстрирует больше свидетельств активности вроде оползней и селей на поверхности, чем Веста. Также у Цереры есть довольно крутые горы, вздымающиеся над относительно гладкой поверхностью.

Бессмысленный Меркурий



На протяжении четырех лет космический аппарат NASA MESSENGER летал вокруг Меркурия, отправляя нам снимки скал, которые похожи на гигантские ступеньки лестницы. Самая большая в длину составляет порядка 1000 километров, а в высоту — больше 3000 метров.

Такие уступы создаются, когда породы выталкиваются в таком порядке по трещинам в земной коре планеты. В случае Меркурия многие ученые считают, что эти уступы являются «морщинами» поверхности, которые были созданы, когда планета уменьшилась почти на 14 километров в диаметре из-за того, что ее ядро трансформировалось от расплавленного в твердое. И все же эти уступы выглядят неправильно. Если бы они сформировались из-за уменьшения, они должны были быть однородными на всей поверхности Меркурия. Но вместо этого большинство уступов идут вдоль двух широких полос от севера до юга на каждой из сторон планеты. При этом в северном полушарии уступов в два раза меньше, чем в южном.

И это не все странности Меркурия. Еще он слишком далек от Солнца.

Как определили ученые по данным космического аппарат «Кеплер», только одна планетарная система похожа на нашу. Как правило, многие звезды окружены системами с плотно упакованными внутренними планетами (STIP). Со временем в результате столкновений между внутренними планетами остаются лишь немногие выжившие. Если ученые составляют правильную модель, нашей Солнечной системе не хватает четырех планет, которые должны были вращаться до Венеры в прежние времена. Когда все столкновения завершились, выжил только Меркурий.

Это может объяснить, почему на Меркурии содержится слишком много тяжелых элементов и не хватает элементов полегче. Возможно, столкновения с другими космическими объектами счистили внешнюю легкую кору планеты, обнажив плотный слой. Также это может объяснить, почему модели нашей Солнечной системы показывают, что вокруг нашего Солнца вращается слишком много материала, чтобы образовалась только одна планета близко к Меркурию.



«Если каждая звезда когда-то обладала системой STIP, это означало бы, что составители моделей долгое время неправильно смотрели на формирование планет, — говорит ученый Кевин Уолш. — Мы всегда пытались выстроить модели, чтобы получить четыре наших скалистых планеты, и, хотя это верно по сути, мы не допускали возможности формирования трех или пяти планет размером больше Земли внутри орбиты Меркурия. Это было бы очень круто».

Загадочные перья облаков над Марсом



В начале 2012 года астроном-любитель Уэйн Джешке заметил странное облако над Марсом. В отличие от тонких субтильных облаков, которые обычно образуются над этой планетой, эти монструозные перья вытягивались с поверхности до высоты 240 километров, будучи в два раза длиннее любых предыдущих облаков. Также они были невероятно широкими, до 500-1000 километров в поперечнике.

Первые перья продержались чуть больше недели в марте 2012 года. Похожие перья появились ненадолго в апреле 2012 года. Даже после консультаций с другими астрономами любителями, Джешке не смог объяснить увиденное. Поэтому он пошел к профессионалам, но и они оказались в тупике.

Прошерстив исторические данные, профессиональные астрономы нашли снимки космического телескопа Хаббл от 1997 года, когда тот зафиксировал похожее облако на Марсе. Профессионалы пришли к выводу, что странные перья не состояли из кристаллов льда, поскольку атмосфера Марса слишком теплая для этого. Также не было похоже, что эти перья были сиянием, похожим на полярные сияния у нас на планете. Тип солнечной активности, необходимый для создания сияний, отсутствовал в дни, когда проявились марсианские перья. При этом они были в 1000 раз более яркими, чем что угодно в принципе, наблюдаемое с Земли.

Не все планетологи верят в реальность этих перьевых облаков. Но остальным приходится верить 19 разным наблюдателям, зафиксировавшим странные извержения.

Отдельно от этого, Mars Orbiter обнаружил наличие «ударного стекла» в некоторых кратерах Марса. Будучи темного цвета, как едва остывшая лава, ударное стекло образуется, когда комета или астероид врезается в поверхность планеты и плавит большой участок камней и почвы, которые быстро застывают.

Этот материал может хранить следы жизни, которая жила до и после столкновения, подобно капсуле времени. Ударное стекло также может хранить атмосферные газы, которые были во время столкновения. Неплохой способ реконструировать атмосферу и среду древнего Марса.

Происхождение Челябинского метеорита



В феврале 2013 года незаметный метеорит 20 метров шириной взорвался с силой в 30 бомб, сброшенных на Хиросиму, над Челябинском в России, к востоку от Уральских гор. К счастью, никто не погиб. Однако мгновением спустя ударная волна накрыла город и привела к 1200 случаям повреждений от летящих из разбитых окон стекол.

Спустя два года мы до сих пор не знаем ничего о происхождении метеорита. Сначала мы думали, что это кусок 1999 NC43, околоземного астероида шириной 2 километра. Но единственное общее, что у них есть, это орбита вокруг Земли. «Состав Челябинского метеорита, который был раскрыт после события, схож с распространенным типом метеоритов под названием LL-хондриты, — говорит ученый Вишну Редди. — Околоземной астероид обладает составом, который крайне отличается от них». В конечном счете ученым пришлось признать, что они не могут связать метеорит с конкретным астероидом, поскольку большинство астероидов чрезвычайно малы и обладают хаотическими орбитами.

Нам повезло, что Челябинский метеорит не взорвался ближе к земле и не привел к жертвам. Но он служит напоминанием и предупреждением, что нам необходимо отслеживать астероиды превентивно и определять опасности заблаговременно. В 2018 году некоммерческая организация B612 должна запустить космический телескоп «Страж» (Sentinel), который займется поиском таких астероидов. Если мы найдем их довольно быстро, у нас будет время подготовиться к встрече.

Миниатюрная солнечная система Плутона



В отличие от всего, что мы видели прежде, Плутон и его пять спутников напоминают миниатюрную солнечную систему. Ученые считают, что Харон, крупнейший спутник Плутона, был создан в результате столкновения Плутона и неизвестного крупного объекта. Другие луны — Гидра, Кербер, Никс и Стикс — возможно, образовались в результате этого столкновения. Если это так, все луны должны быть похожи. Но нет.

По фотографиям, сделанным с помощью космического телескопа Хаббл, ученые определили, что Кербер темнее Гидры, Никса и Стикса. Если все они образовались вследствие одного столкновения, где корни этого различия? Откуда взялся тогда Кербер?

Возможно, Плутон захватил Кербер в столкновении с другим объектом. Тем не менее, если Кербер образовался из того же столкновения, которое породило другие луны, он просто может быть более темным куском ядра объекта столкновения. Но это не объясняет разницу в цвете. Ученые считают, что цвета спутников должны быть одинаковыми, поскольку те обменивались материалами друг с другом в течение миллиардов лет своего существования.

Согласно другой теории, все луны одинаковы внутри, хотя Кербер немного отличается снаружи. Однако мы слишком далеко, чтобы уточнить этот момент. Есть также теория, что Кербер отличается скорее своей формой — пончика или картошки — в сравнении с другими лунами.

Другим сюрпризом для ученых стало то, что Гидра, Никс и Стикс находятся в лапласовом резонансе, то есть оказывают гравитационное влияние друг на друга так, чтобы замкнуть свои орбиты в космическом танце вокруг Плутона. В нашей Солнечной системе, только луны Юпитера Европа, Ганимед и Ио находятся в такого рода орбитальном резонансе.

В общем, орбитальный резонанс означает, что гравитационное воздействие по крайней мере двух объектов замыкает их на орбите вокруг родительского тела в определенном соотношении. К примеру, Плутон и Нептун находятся в резонансе 2:3. Плутон совершает две орбиты вокруг Солнца (своего родительского тела) на каждые три орбиты, которые совершает Нептун.

Секретные материалы с космической границы



Прошло почти 50 лет с тех пор, как мы записали атмосферный инфразвук, звуковые волны частотой ниже 20 герц. Эти частоты пролегают ниже возможностей человеческого уха, поэтому звуки на видео выше проигрываются в 1000 раз быстрее, чтобы их можно было расслышать. Дэниэл Бауман из Университета Северной Каролины, записавший их, считает, что жуткое шипение, треск и свист звучит как секретное послание. Другие слышат в них радиопомехи.

Ученые заинтригованы этими звуками, поскольку не могут объяснить их происхождение. В рамках платформы HASP в 2014 году Бауман летел в течение девяти часов на высотном аэростате на высоте выше 37 500 метров над поверхностью Земли. Этот регион атмосферы называется «ближним космосом», он пролегает ниже области, где летают спутники, но выше границы полетов коммерческих самолетов. С оборудованием, которое он сделал сам, Бауман стал первым человеком, записавшим инфразвук на этой высоте.

И хотя ученые в 1960-х годах считали, что атмосферный инфразвук будет хорошим способом идентифицировать ядерные взрывы, их интерес пошел на спад, когда появились наземные датчики, способные делать эту работу. Поэтому сложность записей Баумана над Нью-Мексико застала ученых современности врасплох. Они хотят отправить еще один шар HASP, чтобы изучить необычный инфразвук. «Думаю, эта работа откроет почву для других исследований, — считает геофизик Омар Марчилло. — Это важно для всего сообщества».

Серьезные ученые не считают, что источник этих волн лежит в руках инопланетян. Погодные события вроде бурь могут создавать инфразвуковые волны. Землетрясения, метеориты и вулканы — тоже. Ученым придется отсечь все возможные источники, включая турбулентность воздуха, ветра, волн океана, гравитационных волн, сигналов с ближайшего ветропарка и вибраций кабеля аэростата.

Планета Х



Совсем недавно, в 2014 году, ученые заявили, что планета Х, гипотетическая планета, лежащая за пределами Плутона в нашей Солнечной системе, не существует. Но в начале 2015 года научный курс снова изменился. Проанализировав орбиты 13 экстремальных транснептуновых объектов (ETNO) — далеких тел вроде карликовых планет Седна и 2012 VP113, орбиты которых вокруг Солнца пролегают за Плутоном, — некоторые ученые пришли к выводам, что по крайней мере две планеты размером больше Земли, планета Х и планета Y, могут там находиться.

Теоретически орбиты ETNO должны быть в среднем в 150 а. е. от Солнца. Астрономическая единица равна 150 миллионам километров, расстоянию от Земли до Солнца. Наклон их орбит должен быть в пределах нуля градусов. Но теория не согласуется с реальностью. 13 объектов ETNO обладают орбитами со средней дистанцией от 150 до 525 а. е., а наклонности составляют примерно 20 градусов.

«Избыток объектов с неожиданными орбитальными параметрами наводит нас на мысль, что существуют некоторые невидимые силы, которые изменяют распределение орбитальных элементов ETNO, и мы считаем, что наиболее вероятным объяснением будет наличие неизвестных планет за Нептуном и Плутоном, — говорит ведущий исследователь Карлос де ла Фуенте-Маркос. — Точное число неизвестно, но наши расчеты говорят о по меньшей мере двух планетах в пределах нашей Солнечной системы».

Конечно, могут быть и другие объяснения этих неожиданных орбиты. Но учитывая то, что мы не подозревали, что за пределами Плутона в нашей Солнечной системе может быть что-то, до 1992 года и совсем недавно обнаружили 2012 VP113, никто не может с уверенностью сказать, что там ничего нет. Возможно, наши технологии еще недостаточно развиты, чтобы напрямую все разглядеть.