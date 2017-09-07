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На Луне беспрерывно идут метеорные дожди

07.09.2017 Части света   Нет комментариев

На Луне беспрерывно идут метеорные дожди

Ученые европейского космического агентства в ходе наблюдений за астероидами, сделали открытие, ставшее для них полной неожиданностью. Оказалось, что Луна находится под постоянной бомбардировкой метеоритов, которые сыпятся на ее поверхность настоящим дождем.

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Ученые вели наблюдения в течении двух лет и выяснили, что вокруг нашей планеты летает огромное количество астероидов. диаметром от 10 и свыше метров. Наша Луна, принимает весь удар на себя. Только за 11 часов наблюдений, было зарегистрировано 4 попадания астероидов по Луне. Причем каждый из этих четырех астероидов по своим размером сравним с тем, что взорвался над Челябинском.

На данный момент у ученых нет ответа, откуда прилетает такое количество астероидов, непонятен их источник и причина появления в таком количестве. Луна, оказалось настоящим ловцом или щитом Земли, спасающей ее от бомбардировки астероидами.

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Метки:  беспрерывно, метеорные

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