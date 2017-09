На Луне беспрерывно идут метеорные дожди

Ученые вели наблюдения в течении двух лет и выяснили, что вокруг нашей планеты летает огромное количество астероидов. диаметром от 10 и свыше метров. Наша Луна, принимает весь удар на себя. Только за 11 часов наблюдений, было зарегистрировано 4 попадания астероидов по Луне. Причем каждый из этих четырех астероидов по своим размером сравним с тем, что взорвался над Челябинском.

На данный момент у ученых нет ответа, откуда прилетает такое количество астероидов, непонятен их источник и причина появления в таком количестве. Луна, оказалось настоящим ловцом или щитом Земли, спасающей ее от бомбардировки астероидами.

The NELIOTA project has begun to detect flashes of light caused by tiny pieces of rock striking the #Moon’s surface: https://t.co/5YGFxKAUyU pic.twitter.com/CnSJdHdkIU

— ESA Science (@esascience) 24 мая 2017 г.