На Японию обрушились рекордные дожди

485 домов затоплены в 17 муниципалитетах Акиты. Наводнения и дожди привели к перебоям в работе железнодорожного транспорта.



В начале июля наводнения и оползни в префектурах Фукуока и Оита привели к гибели 32 человек, еще десять считаются пропавшими без вести. Количество выпавших там только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля, реки оказались переполненными и превратились в бурлящие потоки, сметающие все на своем пути.