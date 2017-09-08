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На Японию обрушились рекордные дожди
08.09.2017 Интересное в мире
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Рекордные ливни привели к затоплению почти полутысячи домов в японской префектуре Акита, согласно опубликованным в понедельник данным оценки ущерба от наводнений. :
485 домов затоплены в 17 муниципалитетах Акиты. Наводнения и дожди привели к перебоям в работе железнодорожного транспорта.
В начале июля наводнения и оползни в префектурах Фукуока и Оита привели к гибели 32 человек, еще десять считаются пропавшими без вести. Количество выпавших там только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля, реки оказались переполненными и превратились в бурлящие потоки, сметающие все на своем пути.
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