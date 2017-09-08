Реклама

Gallery

6 1383737402_thumb_istina-gde-to-ryadom 1389841562_prizrak-k-poletu-gotov_1 1393697881_inostrannye-pesni-na-sovetskiiy-lad_1 1394566384_zhiteli-gonkonga-pereselyayutsya-v-kletki-dlya-zhivotnyh_9 1396387261_lyudi-zagadki-mariya-talariko-oderzhimaya-prizrakom_1 1399542301_skorost-solnechnoiy-sistemy-po-neob-yasnimoiy-prichine-zamedlilas 1397889912_thumb_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_11

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Тайна Кода Да Винчи. Что зашифровано в Тайной Вечери?

08.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Леонардо да Винчи – самая загадочная и неизученная личность прошлых лет. Кто-то приписывает ему божий дар и причисляет к лику святых, кто-то, напротив, считает его безбожником, продавшим душу дьяволу. Но гений великого итальянца неоспорим, поскольку все, к чему когда-либо прикасалась рука великого живописца и инженера, моментально наполнялось скрытым смыслом. Сегодня мы поговорим о знаменитом произведении «Тайная вечеря» и множествах секретов, которое оно скрывает.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Вечери, зашифровано, тайной

Похожие сообщения:

?>