Тайна Кода Да Винчи. Что зашифровано в Тайной Вечери?



Леонардо да Винчи – самая загадочная и неизученная личность прошлых лет. Кто-то приписывает ему божий дар и причисляет к лику святых, кто-то, напротив, считает его безбожником, продавшим душу дьяволу. Но гений великого итальянца неоспорим, поскольку все, к чему когда-либо прикасалась рука великого живописца и инженера, моментально наполнялось скрытым смыслом. Сегодня мы поговорим о знаменитом произведении «Тайная вечеря» и множествах секретов, которое оно скрывает.

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