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Мумии инопланетян продолжают находить на плато Наска в Перу

08.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Исследователи нашли в Южной Америке уже 5 мумий инопланетян, которым около 1700 лет. Мумия была найдена недалеко от города Наска в Перу. Тело гуманоида было покрыто белым порошком, который использовался для сохранения останков.

Мумии инопланетян продолжают находить на плато Наска в Перу

По образцам углерода, находка относится к 245−410 годам н.э. Исследователи, занимающиеся изучением мумий инопланетян, которые были найдены в Перу, утверждают, что имеют уже пять экземпляров таких мумий.

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Если эти данные окажутся верными, это открытие заставит взглянуть на историю мира с совершенно иного ракурса, а популярные теории о том, что инопланетяне в давние времена посещали нашу Землю и помогали людям строить крупные исторические сооружения, такие как древние пирамиды и Стоунхендж, окажутся реальностью.

Мумии инопланетян продолжают находить на плато Наска в Перу

Мумии инопланетян продолжают находить на плато Наска в Перу

По заявлению исследователей из пяти найденных мумий три похожи больше на рептилий, чем на людей.

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Метки:  инопланетян, находить, продолжают

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