«Грузинская Петра»

Уплисцихе считался священным, на вершине возвышался храм Солнца, солнечным божеством была женщина, её символом – колесо.

Между языческим Уплисцихе и христианской Мцхетой шла долгая война, победила Мцхета, храм Солнца был разрушен, взамен ему появились христианские церкви.

С четырнадцатого века начался закат Уплисцихе, но последние люди покинули скальный город относительно недавно, в 1920 году.

В период расцвета Уплисцихе включал в себя более семисот пещер и пещерных сооружений, из которых только сто пятьдесят сохранились к настоящему времени.

Именно сюда и отправилась экспедиция местного армавирского отделения Русского географического общества (РГО) для изучения этого древнего культурного памятника Грузии, о котором известный грузинский царевич, историк и географ восемнадцатого века Вахушти Багратиони писал, что Уплисцихе был городом до нашествия монголов, но «…ныне разрушен. Здесь есть строения необычные, высеченные в скале, залы большие, выдолбленные также в скале, большой туннель, пробитый до реки Куры. На западе — отвесная скала и внутри неё огромные пещеры, ныне недоступные. Воображению представляються выходящие из пещер воины со стрелами и копьями, всадники, выступающие в поход, и это, считаемое прорицалищем, место именуеться Уплисцихе».

Территория Уплисцихе имеет статус музея, он работает с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения: пять лари (местная денежная единица) с одного человека туриста (это примерно 125 русских рублей). С 2010 года тут построен современный ресепшен, рядом есть подобие кемпига с родником, столиками и местами под палатку. По дорожке от ресепшена посетители попадают к южному, выходящему к реке, краю города. Сначала будет видна ведущая наверх лесенка, но лучше пройти до конца, там есть очень интересный туннель, через который вы по лестнице попадаете в Уплисцихе. Туннель этот странен. Он больше похож на естественную пещеру без следов применения инструментов, но непонятно, какая такая река промыла этот туннель.

Город имеет вытянутую структуру, причём он находиться на склоне горы, так что от южного конца к северному концу надо подниматься всё время вверх. Примерно посередине находится храм Уплисцули, удобный как ориентир. Снизу к храму ведёт выдолбленная в камне дорога, а справа и слева от неё находяться различной формы каменные залы, которым администрация придумала красивые названия.

В современном туристическом путеводителе по Грузии об истории пещерного города Уплисцихе написано: «Уплисцихе удивителен своей почти 3-тысячелетней историей. Предполагают, что он образовался около 1000 года до н.э., а окончательно опустел только в XIX веке. Причём всё равно рядом оставался одноимённый посёлок, который исчез где-то в 1990-е годы.

Он возник вскоре после переселения картвельских племён в долину Куры — примерно одновременно с другими древними поселениями на северном берегу этой реки: западнее были построены городища Кварцхела и Хизаант-гора, а восточнее – что около Мцхеты и городище на месте тбилиского квартала Дидубе.

Уплисцихе имел торговые связи с Урарту и Мидией. Когда возникло государство Иберия, город оказался в его составе, причём преимущественно как культовый центр. Это было именно священное, храмовое место. Аналогом в Колхиде был город Вани. Главным был храм Солнца на самой высокой точке города, вокруг было множество других. Именно поэтому в 337 году после крещения Грузии Уплисцихе ушёл в глухую оппозицию. Конфликт с Мцхетой перерос в прямую войну, город серьёзно пострадал, храм Солнца был разрушен.

Часть храмов была перестроена. Один из самых больших храмов в VI веке был перестроен в трёхнефную базилику, которая сейчас разрушена, но фрагменты её еще различимы — находиться сразу у восстановленного храма Уплисцули, с юго-западной стороны.

В 736 году по Грузии прошла армия Мервана, разделив всю историю страны на «до» и «после». Многие города в этот момент погибли навсегда (например, Урбниси). Уплисцихе каким-то невероятным образом выжил и даже кое-что выиграл. Когда арабы захватывают Тбилиси, столица Картлийского царства перемещаеться в Уплисцихе, которому таким образом удалось обрести второе дыхание. Где-то в это время река Кура изменила русло и внизу под городом образовался участок земли, который тоже был застроен.

Картлийское царство того времени (8-10 века) сжалось практически до самого Уплисцихе. Где-то за Ксани уже был мусульманский тбилиский эмират, за Сурами — уже эгрисцы. На юг за Курой уже начиналась Триалети, принадлежащая Багвашам-Липаритидам. Так что применительно к тому периоду Картли — это Уплисцихе.

В 904 году город был завоеван царем Абхазии. Вскоре после этого на территории Уплисцихе возник храм Уплисцули — редкий случай храма X века на территории Шида-Картли. Архитектурно он очень прост, это скромная базилика с двумя боковыми нефами. Сейчас это действующий храм.

Известна история, которая произошла около 920 года: тогда абхазский царь Георгий назначил своего сына Константина правителем Картли, но тот взбунтовался против отца и абхазская армия осадила Уплисцихе. В хронике Леонтия Мровели про это упоминаеться так: «…выступил в поход со всеми своими силами, привёл тайоских царей, хорепископа Фадлу и подступили (совместно) к Уплисцихе. Произошло сражение многодневное, но так и не принесли ущерба крепости, ибо находилось в ней множество (людей)». В итоге крепость взяли хитростью, Константина забрали в плен, а Картли и город Уплисцихе передали его брату Леону, который в будущем станет царём Абхазии, Леоном Третьим (960 — 969).

Ещё лет 200 город просуществовал в эпоху объединённой Грузии, и снова засветился в истории в 1178 году, когда здесь короновали царицу Тамару. Впоследствии город несколько раз сжигали монголы, и он окончательно пришёл в упадок».

Хочу отметить, что путеводитель практически ничего не искажал в плане древней истории грузинской «Петры», однако когда читаешь подобные рассказы и когда всё это видишь своими собственными глазами, наблюдаешь существенную разницу между информацией и реальностью. Поэтому всем я всегда советую смотреть вживую подобные города, чем читать о них. При чтении накладываеться субъективный фактор интерпритации информации, а воображение всегда дописывает любую картину.

На территории Уплисцихе находиться музей, в котором имееться множество самых разнообразных экспонатов, связанных с раскопками грузинской «Петры». В самом музее нашей группе экскурсовод поясняет: «В 1957 году началось систематическое научное изучение памятника. С этого времени городище изучает комплексная архитектурно-археологическая экспедиция Государственного Музея искусств Грузии под руководством Ш. Амиранашвили и Т. Саникидзе. За время изучения городище было расчищено, с помощью дополнительных железобетонных конструкций укреплены некоторые сооружения, а ряд сооружений укрыт и законсервирован. В 1977—1978 годах экспедиция сделала самое значительное открытие, обнаружив в овраге с южной стороны памятника спрятанный клад раннего периода жизни города, предметы которого поступили в грузинские музеи. Находка пролила свет на некоторые обстоятельства жизни города и подтвердила ряд предположений о назначении культовых объектов Уплисцихе.

Некоторые участки в восточной части городища остаются нераскопанными и законсервированными для будущих исследований по настоящее время».

По поводу происхождения названия гид поясняет нам: «Поселение получило название «Уплисцихе» уже в древнейший период. Упоминания средневековых грузинских историков связывают основание поселения с мифологическим «Уплосом, сыном Мцхетоса», причём достоверность этих источников в целом подтверждаеться археологическими материалами. На основании этого в научной литературе название «Уплисцихе» связывается с Уплосом. Тем не менее, в большинстве популярных источников закрепилась другая трактовка названия, сделанная на базе современного грузинского языка, в которой «Уплос» связан с нарицательным «владыка»: Уплисцихе («крепость владыки»)».

Далее гид – экскурсовод рассказывает нам краткую историю пещерного города: «Рост Уплисцихе приходится на период формирования Иберии — Восточно-грузинского царства, столицей которого становится Мцхета. Уплисцихе выделялся среди остальных городов Иберии своим преимущественно культовым значением. Большинство его сооружений имели именно культовое предназначение, и Уплисцихе, таким образом, являлся именно храмовым городом, главным культовым центром Иберии. Таким образом, роль Уплисцихе можно сравнить с древне-греческими Дельфами или древним Вани в Колхиде.

По древней традиции, у города был не только тайный тоннель, но и четыре входа, ориентированные по сторонам света. Главные ворота города находились с юго-восточной части скалы, через них в город с востока вела главная (священная) дорога. Юго-восточные ворота города стояли на узкой дороге, выдолбленной в скале и выходящей к реке Кура. Эта дорога была доступна только для пешеходов. Северо-западные и северо-восточные ворота имели явно символическое значение и не использовались на практике, так как выходили на отвесные скалы, защищавшие Уплисцихе с севера. С юга город был защищён стеной, образованной в скале после её обработки, и вырытым защитным рвом. У юго-восточных главных ворот был устроен перекидной мост.

Водоснабжение города осуществлялось двумя способами. С одной стороны, естественный родник, находящийся на скалистой гряде, продолжающей северную часть города, соединялся системой каменных труб длиной около пяти километров с центром города. С другой стороны, существовал глубокий колодец, куда поступала вода из реки Куры. Специалисты предполагают, что колодец считался священным, и его вода использовалась не в бытовых, а в сакральных целях.

Архитектура Уплисцихе изобилует скальными помещениями и потому нетипична не только для Грузии, но и для всего закавказского региона. Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов. В этом смысле Уплисцихе схож с набатейской Петрой, равно как и некоторые постройки в Пафлагонии. Сооружение помещений в Уплисцихе происходило в два этапа: сначала происходило грубое выдалбливание скальной породы, затем (по мере приближения к линии стены) происходила тонкая притирка камня к требуемой форме — процесс, напоминающий работу скульптора. При притирке использовались вода и абразивный камень, причём процесс не только придавал скальной породе требуемую форму, но и наносил надёжный защитный слой на поверхность породы (песчаника). Этот слой был призван предотвратить разрушение конструкций.

Уплисцихе эллинистического периода существовал за счёт различных пожертвований, дарований и жертвоприношений религиозного характера. Основная площадь города отводилась культовым сооружениям, число жилых помещений было невелико, им не предавалось большого значения. Внутри города осуществлялось виноделие, однако не по практическим соображениям, а по культовым. По-видимому, произведённое здесь вино считалось священным. В эллинистический период Уплисцихе окружали леса, и виноград привозили в город издалека, специально поднимали на юго-западный склон, где была оборудована основная давильня. В северной части города располагалось большое винохранилище («Большой марани»), рассчитанное на 58 крупных карасов. Несколько небольших винохранилищ также примыкали к крупным культовым сооружениям в центральной части города.

В городе не обнаружено следов обработки металлов или гончарного производства. Вероятно все эти материалы, а также сельскохозяйственная продукция поступали в город извне в качестве даров.

В 337 году, после провозглашения христианства государственной религией в Грузии, между языческим Уплисцихе и первыми христианами возникло противостояние, которое закончилось тем, что жрецы и жители Уплисцихе были подвергнуты гонениям, часть помещений города были разрушены и сожжены, на месте двух главных языческих храмов возникли христианские церкви. Найден церковный документ раннехристианского времени, призывающих предать смерти язычников Уплисцихе, и, возможно, многие жрецы, а также некоторые жители города были казнены в этот период.

В церковь был перестроен храм солнца, находящийся на самой верхней части города. Ещё один, большой по площади языческий храм, выходивший на «Центральную площадь», в VI веке н. э. был перестроен в трёхнефную христианскую базилику площадью около 400 кв. м. Оба эти сооружения разрушились быстрее остальных, и в раннем средневековье на главном месте Уплисцихе была построена полностью новая церковь, которую называют «церковью Уплисцули» (церковь Принца). Это сооружение относится к X-ХI векам н.э. Трёхнефную базилику жители восстанавливать не стали, и к раннему средневековью она превратилась в хлебопекарню.

Большое винохранилище было также уничтожено первыми христианами. Как выяснили археологи, из него вынесли карасы, обвалили деревянные конструкции, а затем подожгли.

Ещё на протяжении долгого времени в Уплисцихе продолжалось тайное поклонение языческим божествам. Археологи обнаружили закрытые помещения, где и после введения христианства продолжали осуществляться небольшие культовые обряды, приношение в жертву животных. В целом же, с введением христианства само значение Уплисцихе закономерно резко упало, поток пожертвований прекратился, число паломников резко снизилось. Город по своему значению уменьшился до обычной крепости.

В IX веке н. э. в жизни Уплисцихе произошла резкая перемена, и он вновь стал играть большую роль в жизни Грузии. Обстоятельства сложились так, что с IX века столица Грузии, Тбилиси, находилась в руках арабов, и главным центром Картли, предметом борьбы за влияние и престол, стало Уплисцихе. В IX—X вв. Уплисцихе фактически являлся главным городом Картли, его население в этот период достигало 20 тысяч человек. В этот период река Кура, которая в древнейший период истории города омывала скалу с северо-запада, уже изменила русло, и с северо-западной стороны образовался большой участок плодородной земли, где также возникло поселение. (Это поселение просуществовало до 1968 года, когда по настоянию археологов местные власти переселили жителей в окрестные сёла).

В XIII—XIV веках Уплисцихе был разрушен серией монгольских походов и после этого перестал играть какую-либо значительную роль в государственной жизни».

Наша группа слушала очень внимательно рассказ работника музея, около 2 – 2,5 часов. Не хотелось прерывать на полуслове, на недосказанности. Напоследок как внимательным слушателям нам рассказали об упадке Уплисцихе и об Уплисцихе в настоящее время: «После монгольских набегов XIII—XIV веков Уплисцихе перестал быть городом, утратил свою значимость. Монголы разрушили укрепления Уплисцихе на южной окраине, и город уже никогда больше не восстановил своих крепостных стен. Свыше 5000 монахов — жителей Уплисцихе было убито в XIII веке во время похода Хулагу, внука Чингисхана. Более того, монгольские нашествия изменили ландшафт прилегающей местности: леса, окружавшие Уплисцихе были сожжены. С XIV века Уплисцихе использовался скорее как временное поселение — в случае нашествий местные жители окрестных сёл укрывались в его пещерах от опасностей. Вместе с тем, церковь Уплисцули, хотя и с перерывами, продолжала функционировать и действует в наше время. В XVIII веке к ней была пристроена новая колокольня, стены обложены новым слоем кирпича. Её первоначальный интерьер и настенная роспись были уничтожены в XIX веке, в настоящее время стены церкви исписаны автографами солдат и офицеров частей русской армии, расквартированных в окрестностях Уплисцихе в 1848—1849 гг.

В 1920 году многие постройки Уплисцихе пострадали из-за сильного землетрясения. С этого периода в городище никто не селился.

С пятидесятых годов XX века Уплисцихе стал туристическим центром. По мере параллельных работ по расчистке городища, проводимых с 1957 года археологической экспедицией, туристическая ценность памятника увеличивалась: всё большее число древних помещений становилось доступным для посещения. Из более 700 сооружений города около 150 сохранились к настоящему времени. Сохранившиеся сооружения открыты для туристов.

К концу XX века возросла опасность серьёзного повреждения многих строений, связанная с эрозией песчаника. Правительство Грузии не смогло выделить достаточно средств для реконструкции пещер Уплисцихе, и новое небольшое землетрясение, произошедшее в 2000 году, сильно повредило некоторые строения.

В 2000 году Всемирный банк совместно с правительством Грузии выделил деньги на реконструкцию части памятника, а также оплатил обустройство туристического центра рядом с Уплисцихе, который мог бы предоставлять информацию на разных языках. Специалисты прогнозируют серьёзные разрушения памятника в течение следующих 30 лет, если не будут приняты своевременные меры по консервации существующих трещин. Уплисцихе находится в сейсмически активном районе, и последующие землетрясения могут также серьёзно повредить памятник, особенно если не будет принято мер по его консервации».

От себя хочу также заметить, что Уплисцихе входит в предварительный список в качестве кандидата на занесение в список всемирного наследия «ЮНЕСКО» предложенный правительством Грузии с 2007 года под номером 5234.

Член Русского географического общества (РГО) города Армавира, Фролов Сергей