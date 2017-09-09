Территория заблуждений. (22.07. 2017)



Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим привычным знаниям. Невероятные находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о жизни Вселенной. А последние исследования медиков рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. В результате даже ученые все чаще приходят к неутешительному выводу: знания, накопленные человечеством на сегодняшний день — не более, чем территория заблуждений.

Поделиться в соц. сетях