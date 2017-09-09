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Территория заблуждений. (22.07. 2017)

09.09.2017 Гипотезы   Нет комментариев


Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим привычным знаниям. Невероятные находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о жизни Вселенной. А последние исследования медиков рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. В результате даже ученые все чаще приходят к неутешительному выводу: знания, накопленные человечеством на сегодняшний день — не более, чем территория заблуждений.

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Метки:  заблуждений, Территория

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