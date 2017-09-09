НАСА планирует построить «международную» базу у Луны к 2023 году

«Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, по сути, уменьшенной копии МКС, которая будет вращаться не вокруг Земли, а вокруг Луны. На нем будут использоваться более продвинутые технологии, чем те, которые были применены при постройке МКС, в том числе полностью автономные системы жизнеобеспечения и ионные двигатели», — пишет Анатолий Зак, владелец портала Russian SpaceWeb и популяризатор космоса.

Через лунные прерии к Марсу

Как рассказывает Зак, недавно прошла закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG, в рамках которой представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

Текущие планы этой группы подразумевают постройку лунной орбитальной станции, которая послужит отправной точкой для более далеких экспедиций в космос, в том числе для пилотируемых полетов к астероидам и на Марс. По замыслам НАСА, данная станция будет своеобразным тестовым полигоном для технологий, которые будут использоваться для путешествия и колонизации Марса.

На наличие подобных планов НАСА намекало и раньше, однако их детальная проработка откладывалась. Сейчас появились первые детали этого проекта – строительство станции, по текущим планам аэрокосмического агентства, начнется в 2023 году, и оно будет осуществляться при помощи двух инструментов – космических кораблей Orion и сверхтяжелых ракет-носителей SLS.

В 2023 году НАСА планирует отправить к Луне несколько беспилотных экспедиций, в рамках которых корабли Orion доставят на орбиту модули будущей станции, которые будут постепенно собраны на орбите в единое целое.

База с луноходом и шлюзами

Первым к луне отправится 8,5 тонный энергоблок и двигатели будущей «лунной МКС», которые по текущим планам НАСА будут отправлены к Луне в ходе третьей исследовательской миссии Orion. Часть ионных двигателей этого модуля, возможно, будет разработана Европейским космическим агентством, имеющим опыт создания подобных ускорительных установок. Канада, традиционно, будет отвечать за создание «руки»-манипулятора для достройки лунной станции и разгрузки прибывающих кораблей.

Две последующих миссии Orion, EM-4 и EM-5, доставят и подключат к центральному блоку станции ее жилые модули, которые на МКС были созданы в России и в Европе. Новые версии этих модулей на этот раз будет создавать Япония, которая сделает их полностью автономными и независимыми от поставок воды и кислорода с Земли.

В свою очередь, Россия в лице «Роскосмоса» разработает ключевое звено станции – шлюзовой модуль, который будет использоваться для выходов в открытый космос и который повезет с собой большое количество припасов для первой экспедиции станции. Он будет запущен или на борту одного из «Орионов», или же будет доставлен к Луне, но уже без припасов, при помощи новой российской ракеты-носителя «Ангара-5».

Помимо всего этого, в более далеких планах ISCWG есть идея по постройке 10-тонного «челнока» для этой станции, который сможет спускаться на поверхность Луны, собирать пробы грунта и возвращать их назад на станцию. В самом лучшем случае этот робот будет построен и отправлен на «лунную МКС» только в 2026 году.

Как передает Планетологическое сообщество, сейчас «космическая пятерка» очень близка к заключению формального соглашения по постройке этой базы. Первая фаза ее проектирования может начаться уже в следующем году или через два года. Постройка станции, по текущим планам «пятерки», должна будет завершена в 2028 году.