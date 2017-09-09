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Замерзший пейзаж Сибири со спутника

09.09.2017 Части света   Нет комментариев

Замерзший пейзаж Сибири со спутника

Далекий и замороженный сибирский пейзаж похож на покрытые снегом ветви дерева или вены на новом космическом снимке. Спутник «Сентинел-2А» Европейского космического агентства (ЕКА) запечатлел уникальную топографию заснеженного плато Путорана в центральной Сибири 2 марта. На фотографии отлично виден лаконичный ветвистый ландшафтный рисунок региона, созданный плосковершинными горами и сложной системой рек и озер.

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 Плосковершинные горы формируются за счет струйного вулканизма. В ходе этого геологического процесса огромный объем магмы просачивается через поверхность Земли, создавая многокилометровый покров над землей. Когда магма затвердевает, образуются трещины, и их постепенно заполняет вода. Согласно ЕКА, таким образом появились реки плато Путорана и уникальные продолговатые озера, такие как озеро Аян, которое находится в верхней центральной части изображения.

Плато входит в состав Путоранского государственного природного заповедника, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путоранский заповедник не тронут людьми и расположен на 100 км к севернее Северного полярного круга, одной из немногих областей Арктики с полными экосистемами и изобилием растений.

Регион служит важным маршрутом миграции оленей — редким природным феноменом. Животные могут проходить 4,8 тысячи км каждый год, но сейчас их число в природе сократилось из-за влияния изменения климата на их арктический ареал обитания.

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Метки:  Замерзший, пейзаж, Сибири, спутника

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