Замерзший пейзаж Сибири со спутника

Плосковершинные горы формируются за счет струйного вулканизма. В ходе этого геологического процесса огромный объем магмы просачивается через поверхность Земли, создавая многокилометровый покров над землей. Когда магма затвердевает, образуются трещины, и их постепенно заполняет вода. Согласно ЕКА, таким образом появились реки плато Путорана и уникальные продолговатые озера, такие как озеро Аян, которое находится в верхней центральной части изображения.

Плато входит в состав Путоранского государственного природного заповедника, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путоранский заповедник не тронут людьми и расположен на 100 км к севернее Северного полярного круга, одной из немногих областей Арктики с полными экосистемами и изобилием растений.

Регион служит важным маршрутом миграции оленей — редким природным феноменом. Животные могут проходить 4,8 тысячи км каждый год, но сейчас их число в природе сократилось из-за влияния изменения климата на их арктический ареал обитания.