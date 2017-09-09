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В Северной Осетии сфотографировали НЛО

09.09.2017 НЛО   Нет комментариев

В Северной Осетии сфотографировали НЛО

Фотограф из Северной Осетии Денис Донских снял в небе неопознанный летающий объект, когда снимал очередную свадьбу в Фиагдоне и в процессе работы не заметил ничего необычного.

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Позже, во время ретуширования фото с участием жениха и невесты, фотографувидел странный объект, попавший на цифровые фотографии.

— Камера у меня хорошая, качество снимков позволяет сделать приближение, и когда я это сделал, стало ясно, что передо мной нечто весьма необычное, — рассказывает Денис Донских. — По форме напоминающее сигару. Я делал серию снимков в стиле «лав стори» — это способ, когда за пару секунд аппарат щелкает несколько фотографий. И именно на этой серии можно наблюдать как на небе стремительно промчалось нечто. Простым глазом такое и не увидишь — просто не успеешь.

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Метки:  Осетии, Северной, сфотографировали

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