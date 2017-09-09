В Северной Осетии сфотографировали НЛО

Позже, во время ретуширования фото с участием жениха и невесты, фотографувидел странный объект, попавший на цифровые фотографии.

— Камера у меня хорошая, качество снимков позволяет сделать приближение, и когда я это сделал, стало ясно, что передо мной нечто весьма необычное, — рассказывает Денис Донских. — По форме напоминающее сигару. Я делал серию снимков в стиле «лав стори» — это способ, когда за пару секунд аппарат щелкает несколько фотографий. И именно на этой серии можно наблюдать как на небе стремительно промчалось нечто. Простым глазом такое и не увидишь — просто не успеешь.