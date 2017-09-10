Жуткая история из Южной Каролины о девочке, заживо захороненной в склепе

В Южной Каролине, как и во всей Америке, существует большое количество мрачных городских легенд, начиная от самых безобидных, и заканчивая жуткими историями, от которых кровь стынет в жилах. Погребение заживо является одной из самых популярных человеческих фобий.







Именно на этом страхе основана жуткая городская легенда, легенда о заживо похороненной маленькой девочке. Впрочем, начало этой истории не совсем легенда. Это страшная быль. Действительно, когда-то в богатой семье жила девочка по имени Джулия Легар в Южной Каролине и ее действительно, по страшному недоразумению, похоронили заживо в фамильном склепе, фото которого можно увидеть ниже.

О самой девочке Джулии Легар известно очень мало. К настоящему времени не сохранилось почти никаких документов о том происшествии, впрочем, как, собственно, и очевидцев тех далеких событий.

Известно, что это была маленькая девочка, шести, а может быть и восьми, или даже десяти лет, которая приехала с родителями на остров Эдисто в 1847 году, возможно, отдохнуть, а возможно и с ревизией — ее семье принадлежали плантации риса и хлопка, а также — довольно большое поместье, и ее отец наведывался проверять тамошнее положение дел. Там она заболела, скорее всего, лихорадкой.

В то время медицина была развита слабо, таких точных диагностик, как сейчас, не проводилось, поэтому, когда девочка перестала подавать признаки жизни, семейный врач осмотрел ее и вынес заключение, что ребенок умер.

Джулия была похоронена в семейном склепе. Скорее всего, родственники торопились с похоронами, надо думать, климат Южной Каролины не располагает к промедлению — жара, влажность быстро делают свое дело. Да и вряд ли тогда, в XIX веке в такой глуши проводили вскрытие и прочие необходимые процедуры.

Девочка была похоронена и забыта на 15 лет, пока очередная смерть вновь не потребовала открытия склепа. Когда отодвинули плиту, у самого входа нашли истлевший скелет девочки. Очевидно, ее похоронили заживо. Очнувшись в склепе, она, наверное, пыталась выбраться, но у нее не хватило сил сдвинуть тяжелую мраморную плиту.

Остается только гадать, сколько времени она провела в темноте склепа и что испытала перед смертью.

Ее останки были перезахоронены там же, а через какое-то время заметили, что дверь склепа открыта. Больше никому не удалось ее закрыть, и, по редким свидетельствам очевидцев, из склепа периодически доносились детский плач и крики о помощи.

Склеп пытались закрыть множество раз: но ни засовы, ни замки, ни цепи, ни даже бетон не помогли. Наконец, в середине 80-х его оставили в открытом состоянии, но детский плач так и не прекратился. Есть множество свидетельств очевидцев о том, что до сих пор из склепа доносятся разные мистические звуки.

Далее начинается та часть истории склепа, которую относят к городской легенде.

Несколько лет назад в склеп наведывались так называемые охотники за привидениями. Ребята занимались тем, что исследовали старые, давно заброшенные места, в поисках сенсаций и привидений. Одним из таких мест и оказался склеп на старом кладбище около Пресвитерианской церкви на острове Эдисто.

Они слышали легенду о Джулии Легар, о том, что люди, живущие рядом с кладбищем, постоянно слышат из склепа странные, пугающие шорохи и звуки, но узнать причину этих звуков никто не решается.

Парни решили посетить это место, устроить, так сказать, там эксперимент. Одного из них, они выбрали для того, чтобы он провел ночь в склепе, остальные двое должны были быть снаружи, чтобы в случае чего выпустить того наружу. Парень постеснялся отказаться, чтобы его не посчитали трусом, и ему ничего не оставалось, как согласиться.

Парня заперли в склепе, а друзья расположились неподалеку от него в палатке. Уговор был такой, что если он закричит, то они тут же выпускают его.

Они дождались, когда стемнело, и ребята закрыли третьего в склепе. В качестве эксперимента он попытался открыть дверь самостоятельно, изнутри, как судя по легенде, пробовала Джулия. Но куда там, даже ему, взрослому парню, это оказалось не по силам.

Дверь была настолько тяжелая, что у него не получилось даже просто приоткрыть ее, после нескольких тщетных попыток, он оставил это дело, так ничего и не добившись. Одному открыть дверь было нереально. Он стоял в склепе, один, в кромешной тьме и понял, что придется провести тут ночь, как ни крути.

Так как они часто с друзьями залазили в склепы, разрушенные старинные дома, парня трудно было чем-то серьезно напугать, но тогда, находясь в очень маленьком помещении, чувствуя вокруг себя огромное напряжение, которое он, как ни пытался, так и не смог объяснить, молодой человек ощущал всей своей кожей темноту, которая как будто поглощала его, затягивала, обволакивала, не давала дышать.

Ему стало очень страшно. Окружающая атмосфера сильно давила на него. Какое-то время он стоял, прислонившись к стене, но потом на него вдруг навалилась такая усталость, что он, сам того не желая, медленно сполз вниз по стене и сел на пол. Посмотрев на электронные часы с подсветкой, молодой человек отметил, что прошло только пять минут. Время для него как будто остановилось.

Вдруг он уловил какой-то посторонний звук. Было ощущение, что кто-то скребется по стене, совсем рядом с ним. Он успокаивал себя тем, что это крысы. И спустя какое-то время успокоился. Звук постепенно стал затихать и потом совсем прекратился. Молодой человек вздохнул с облегчением.

Но, как оказалось, слишком рано. Через некоторое время звук снова повторился, но уже с удвоенной силой, и стал постепенно нарастать, двигаясь к тому месту, где сидел он. Парень отполз в самый дальний угол и зажал уши, чтобы не слышать уже оглушающего царапания, раздающегося совсем близко.

На секунду все стихло, а затем раздался душераздирающий крик, наполненный таким ужасом и болью, что кровь стыла в жилах. Молодой человек испуганно вжался в угол склепа, боясь пошевелиться. Вдруг все стихло. Некоторое время стояла просто оглушающая тишина. Стук собственного сердца, такой громкий, оглушал молодого человека.

Ему показалось, что его слышно на многие мили от склепа. Немного успокоившись, он с замиранием сердца услышал еще один звук. Когда он понял, что это, мурашки побежали по его телу. Это был тихий плач.

Молодой человек смог отчетливо различить всхлипывания девушки. Она как будто задыхалась, давясь слезами, и тихонько скреблась в дверь склепа. И вдруг все прекратилось. Дальше сколько он не вслушивался, больше ему не удалось ничего услышать, и он стал засыпать.

Впоследствии, молодой человек не знал, долго ли он проспал, но очнулся он от громкого и сильного удара — кто-то выбил дверь склепа. Склеп наполнился серым предрассветным светом, и он понял, что начало светать.

Он удивленно вышел наружу, не понимая, что открыло дверь склепа. Постояв немного и осмотрев склеп, и не найдя ничего такого, что указывало бы на то, что такое все же открыло склеп, он отправиться в палатку к своим друзьям. Заглянув внутрь, он видел, что они спокойно спят.

Разбудив их, он рассказал о том, что случилось, и они выразили шок и недоумение, и поклялись, что не открывали дверь. Не сговариваясь, молодые люди быстро собрали вещи и покинули кладбище.



