Славянские народные способы выявления и ликвидации вампира

Представьте себе изолированную от мира, глухую маленькую деревушку в Восточной Европе, в которой проживает лишь несколько крестьян со своими семьями, мельник, кузнец, пара купцов, да, возможно, священник.

Время от времени через деревушку эту, бывает, проходит или проезжает какой-нибудь солдат. А в окрестном лесу, возможно, живет старая ведьма, мудрая знахарка-ведунья или отшельник. И каждый знает, чем они занимаются, но мало озабочиваются этим, пока неожиданно, совершенно необъяснимым образом не начинают умирать люди.







И очень часто, вместо того, чтобы заподозрить какую-либо болезнь (например популярную в те давние годы чуму), народ начинает вспоминать древние байки про убивающих людей вампиров.

"Могила вампира" в Болгарии. В ней ученые обнаружили человеческий скелет с торчащим между ребер металлическим лемехом от плуга. А его левая нога ниже колена была найдена в стороне от других частей скелета

Первый шаг на пути к ликвидации предполагаемого вампира — распознание кровососущего преступника. Были даже специальные охотники на вампиров, обладающие "сверхъестественными способностями противостоять им". По некоторым поверьям, различать вампиров могли и люди, рожденные в субботу. Ну а кроме того, конечно всегда были догадки и предположения на тему того, кто в деревне мог оказаться вампиром.

Не был ли похоронен какой-нибудь странный тип перед тем, как начался помор? Не случилось ли чего странного на чьих-либо похоронах? Иногда люди припоминают или обращают внимание на самые незначительные мелочи, и какая-нибудь из них может подсказать, кто же на самом деле никак не может упокоиться в своей могиле.

Чтобы убедиться в верности своих догадок, сельчане могут провести по погосту белого коня. Если он откажется переступать через чью-либо могилу, значит, мертвец, лежащий в ней, — вампир. И вопрос только в том, как с ним поступить.

Кто-то спросит ведунью. Другой пойдет за советом к священнику. Если в деревне в тот момент окажется на побывке солдат, крестьяне могут обратиться за помощью к нему. Ведунья рассыплет ветки боярышника, немного проса, немного чеснока, переставит мебель или посадит подсолнух подле двери. Священник прочитает молитвы, окропит святой водой землю вокруг могилы. Солдат же воткнет свой меч в могилу и проведет ночь, карауля погост.

Почему чеснок?

Одна из причин, по которой люди думали, что чеснок отпугивает вампиров, крылась в том, что кровососы в их сознании ассоциировались с болезнетворным, по мнению некоторых людей, запахом смерти либо со сверхъестественными болезнями, разносчиками которых многие считали вампиров. Поскольку запах чеснока заглушал страшный запах смерти (разложения), ассоциировавшийся с вампирами, люди думали, что он имеет власть и над самими вампирами.

В народных преданиях или сказках о вампирах кровососа обычно опознает и уничтожает один из сельчан или солдат, затем спокойно и счастливо доживающий свой век. Солдат может тайком украсть крышку гроба вампира и не отдавать ее тому до рассвета, когда лучи восходящего солнца принесут кровососу погибель. Либо вампира изводят посредством целой серии невероятных, но действенных магических ритуалов.

Скелет польского "вампира" с отверстием в позвонке. Иногда во время похорон вампиров прибивали к земле, чтобы они не выбрались из могилы

В сказках и преданиях жертв вампиров, бывает, оживляют, влив кровь обратно в ту же рану, из которой ее высасывал вампир, или полив кровью их останки. Либо их выносят в гробах из дома и проносят по подземным проходам — убиенные прорастают на поверхность земли цветами, которые затем превращаются в настоящих людей.

Иногда мудрый отшельник подсказывает сельчанам, где можно найти ящерицу с волшебной травой во рту, способной возродить к жизни людей, умерших по вине кровососов. Оживить их жертвы может дым от сжигаемого на раскаленных углях кусочка вампирского савана.

Но одно дело сказки, и совсем другое, если вампир — результат суеверий. Тогда люди тревожатся гораздо больше. Они надеются, что кровососа убьет охотник на вампиров или его съест волк. Только вот насколько это возможно?

Сказки сказками, тем более что у них всегда счастливый конец, а вот реальная жизнь может заставить людей терзаться сомнениями. Часто люди сами приумножают свои повседневные страхи и опасения, оказываясь во власти суеверий, в том числе и суеверий о вампирах.

Многим начинает казаться, что следующими должны умереть именно они. У них случаются слуховые и зрительные галлюцинации, они чувствуют себя все хуже и хуже. И тогда они прибегают к более агрессивным действиям. Они выкапывают вампиров.

Скелет с отрубленной головой в ногах на древнем "кладбище вампиров" в польском городе Гливице

Расправа с вампиром

Выкопав могилу предполагаемого вампира, сельчане часто приходят в изумление, обнаружив тело не разлагающимся и розового цвета (для недавно захороненных вполне нормальное явление). Еще больший шок испытывают они, когда видят его налитым кровью (начавшееся разложение). Бывает, что вампир лежит в гробу вниз лицом или налицо другие признаки его передвижения. На саване вампира могут быть разные следы его «жизнедеятельности».

Способы расправы сельчан с вампирами в таких случаях различаются по степени своей жестокости. Бывает, они пытаются воспрепятствовать ему выходить из гроба, прибив саван к его дну, а бывает, могут и на куски изрубить как тело, так и гроб вампира.

Случается, они кладут в гроб разные предметы, не дающие вампирам «разгуляться», — гвозди, монеты, льняное семя или рыбацкие сети. Если труп был обнаружен лежащим вниз лицом, его переворачивают обратно. А если он лежал, как следовало, его могут, наоборот, перевернуть вниз лицом.

Скелет польского "вампира" с кирпичем во рту

Более решительные способы включают перерезывание сухожилий в ногах трупа или отсечение головы — как правило, лопатой. После чего рот мертвецу часто набивают чесноком, который кладут и на ступни вампира. Ну и, конечно же, старый добрый способ — проткнуть сердце кровососа колом.

В традиционных преданиях предпочтение отдается боярышнику. Иногда извлекают и сжигают сердце вампира, а бывает, и все прочие его внутренности. А могут сжечь и все тело вампира, а пепел /прах/ скормить его живым родственникам, чтобы защитить их от зла или не помешать им самим превратиться в вампиров.

У вас может сложиться впечатление, будто о вампире — проткнутом колом, с подрезанными жилами, выпотрошенном, обезглавленном и кремированном — можно позабыть навсегда. Как бы не так! В одной истории о вампире рассказывается, что в чреве кровососа могут находиться птицы, змеи и личинки мух.

И когда вампира сжигают, сельчане должны держать глаз востро, чтобы не упустить из виду ни одной из этих тварей — ведь вампир может вселиться в одну из них и, вырвавшись на свободу под ее личиной, избежать расправы!

После расправы над вампиром его могилу нередко уничтожают с лица земли. Либо кости, оставшиеся после кремации, окропляют вином и сжигают повторно. Всеми этими действиями иногда даже может руководить священник.

Захоронение "вампира" с отрубленной головой из Цедыни (Польша) (реконструкция художника)

Вампиры с младенчества

У некоторых славян, переселившихся в Германию, существовало поверье о существе под названием, доппельсаугер (двойной кровосос).

Если ребенка сначала отнять, а затем снова вернуть к материнской груди, он, даже когда станет взрослым, никогда не будет удовлетворен, а будет искать грудь, чтобы получить питание, даже будучи уже в могиле, после своей смерти, пытаясь сосать свою собственную грудь!

По народным поверьям, поступая так, он ослабляет всю свою живую родню.

Чтобы воспрепятствовать этому, кладут либо в рот мертвеца монетку, либо между его ртом и грудью — некую преграду. Если эти меры предосторожности соблюдены не были, надлежит откопать тело и отсечь ему голову!

По материалам из книги Джея Стивенсона "Вампиры, оборотни, ведьмы, призраки"



