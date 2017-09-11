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Наводнение в китайской провинции Юньнань

11.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в китайской провинции Юньнань

В китайской провинции Юньнань 10 человек погибли в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений.

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Дожди в 45 уездах провинции начались 19 июля. Осадки вызвали сильные наводнения и сход селей в ряде районов.

Стихия затронула почти 223 тысячи человек, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы. Разрушенными оказались 200 зданий, еще 2,4 тысячи повреждены.
Прямой экономический ущерб составляет около 40 миллионов долларов. 

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Метки:  китайской, Наводнение, провинции, Юньнань

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