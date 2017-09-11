Наводнение в китайской провинции Юньнань

Дожди в 45 уездах провинции начались 19 июля. Осадки вызвали сильные наводнения и сход селей в ряде районов.

Стихия затронула почти 223 тысячи человек, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы. Разрушенными оказались 200 зданий, еще 2,4 тысячи повреждены.

Прямой экономический ущерб составляет около 40 миллионов долларов.