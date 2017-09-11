Тайны подсознания

Подсознание говорит с нами через сны. Одна из самых популярных теорий гласит, что сновидения есть прямая манифестация бессознательного, и мы не можем их понять, поскольку не знаем его «языка». Карл Юнг полагал, что бессознательная жизнь в сновидениях важна не менее, чем сознательная жизнь в реальном мире.

Подсознание контролирует 95% нашей жизни. Речь идёт, разумеется, в первую очередь о движениях нашего тела. Мы двигаем конечностями моментально, не задумываясь об этом, за что можно сказать спасибо как раз бессознательному.

Подсознание всегда начеку. Неважно, насколько глубок наш сон, подсознание продолжает работать, помогая контролировать работу внутренних органов. Оно же отвечает за слух, хотя обучение чему угодно на аудиокассетах во время сна вовсе не «записывается в подкорку», как уверяют рекламщики.

Подсознание любит привычки. Привычки «селятся» как раз в области нашего бессознательного, позволяя совершать хорошо усвоенные действия без какого-либо участия разума. В зависимости от ситуации, это может как принести пользу, так и навредить.

Подсознание понимает всё буквально. Что крайне неудобно, поскольку именно оно отвечает за наши страхи. Именно поэтому нас иногда до чёртиков пугают фильмы ужасов или отфотошопленные изображения, хотя умом-то мы понимаем, что они не настоящие и не представляют ни малейшей опасности.

Подсознание живёт в настоящем. Мы можем задумываться о будущем или погружаться в воспоминания о прошлом, но подсознание раз за разом будет напоминать нам, что наше место — в настоящем, помогая тем самым оставаться в здравом уме.

Подсознание устроено как микропроцессор. Наш разум сам по себе устроен невероятно сложно, а подсознание даст ему в этом дополнительные сто очков вперёд. Оно обрабатывает чудовищное количество данных, воспринимая и перерабатывая все сигналы от организма и посылая их назад в мозг.

Подсознание не пользуется словами. Вместо этого оно предпочитает картинки и образы. И хотя, несмотря на популярное мнение, во сне мы всё-таки можем прочесть какой-либо текст, сигнал от подсознания никогда не придёт в виде словесной конструкции.

Подсознание первобытно. Оно не в курсе, что человек построил цивилизацию и больше не опасается саблезубых тигров. Оно работает на уровне эмоций, зачастую заставляя нас злиться или испытывать страх в неподобающих тому случаях.

Подсознание многозадачно. Нам крайне сложно удерживать в голове одновременно две, а уж тем более три и более мыслей. Подсознание же управляется с подобными задачками с лёгкостью, как и положено хорошо отлаженному компьютеру. Страшно представить, насколько бы замедлилась наша жизнь, если бы бессознательное стало работать со скоростью обычного разума.