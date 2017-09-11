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Всё о деньгах. Медичи: банки и эпоха Возрождения

11.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Этот проект Ниола Фергюсона в популярной и общедоступной форме рассказывает историю становления мировой финансовой системы. Фильм появился на экранах в период глобального экономического кризиса, и потому был еще более интересен для современного зрителя. Автор фильма – британский историк, профессор, раскладывает по полочкам сложные понятия из сферы экономики и финансов. На простых примерах приводятся схемы развития финансовых структур, экономических систем, их процветания и угасания. Чтобы понять смысл происходящих на протяжении истории человечества финансово-экономических изменений не нужно быть профессионалом. Зритель познает, что такое натуральное хозяйство и как при нем выглядели первые экономические операции, а также увидит, как денежные отношения влияют на эволюцию, развитие общества в целом.

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Метки:  возрождения, деньгах, Медичи

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