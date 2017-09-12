Таинственная Лемурия

В частности, исследования острова Мадагаскар привели к поразительным открытиям. Несмотря на близость к Африке, большинство живущих на Мадагаскаре растений и животных оказалось эндемиками (обитающие лишь в этом месте), а количество их столь велико, что остров вполне можно считать частью какого-то континента. Его коренные обитатели не относятся к негроидной расе, а гораздо ближе к жителям Индонезии.

Тогда и возникла теория о погибшем континенте или цепи островов в Индийском океане, которые простирались некогда от Африки до Суматры и Индии. Название этой гипотетической Индо-Мадагаскарской суши предложил в 1858 г. британский зоолог Филип Латли Склейтер по имени удивительных существ, с которыми столкнулись европейцы на Мадагаскаре.

Эти зверьки, ведущие ночной образ жизни, имеющие светящиеся глаза, голоса, напоминающие вой или плач, и внешний облик, в котором причудливо смешаны черты человека, кошки и медвежонка, были названы лемурами. Таким же именем древние римляне называли души людей, не нашедшие себе убежища в загробном мире. Назвав утонувший континент Лемурией, Склейтер хотел подчеркнуть его уникальность.

В следующем году Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов», а еще через 15 лет немецкий естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель предположил наличие промежуточной формы между обезьяной и человеком. Он не исключал, что эти недостающие ступеньки затерялись вместе с Лемурией.

Идею Геккеля поддержали Томас Гекели, Альфред Уоллес, Рудольф Вирхов и другие авторитетные ученые того времени.

«Много сотен тысячелетий назад, в еще не поддающийся точному определению промежуток времени того периода в развитии Земли, который геологи называют третичным, предположительно к концу этого периода, жила когда-то в жарком поясе — по всей вероятности, на обширном материке, ныне погруженном на дно Индийского океана, — необычайно высокоразвитая порода человекообразных обезьян», — писал Фридрих Энгельс в своей знаменитой работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».

Так уже в 1880-х Лемурия стала предметом одной из научных теорий.

Эту теорию поддержал и один из крупнейших географов Жан-Жак Элизе Реклю, неутомимый путешественник и революционер, член I Интернационала и участник Парижской коммуны. В посвященном океану и океанским землям томе своего монументального труда «Земля и люди», где впервые было дано детальное описание всех стран мира, он писал, что Мадагаскар является обломком затонувшего материка, ибо в то время как «океанские острова крайне бедны млекопитающими, Мадагаскар обладает не менее чем 66 их видами, чем в достаточной мере и доказывается, что этот остров был некогда материком».

По мнению известного французского геолога академика Гюстава Эмиля Ога, «полуостров Индостан, Сейшельские острова и Мадагаскар представляют собой обломки континента, который занимал место современного Индийского океана или части его». Он назвал этот затонувший континент Австрало-Индо-Мадагаскарским и полагал, что после его гибели образовалась впадина в восточной части Индийского океана.

Правоту академика подтвердило в 1906 г. немецкое исследовательское судно «Планет», открыв Зондский, или Яванский, желоб — глубочайшую океаническую впадину в восточной части Индийского океана. Простирается он на 4000 км от материкового склона Мьянмы по направлению к острову Ява вдоль южной части Зондской островной дуги и до сих пор сейсмически активен.

Вера в существование исчезнувшего континента в Индийском океане подогревалась и изучением фольклора народов этого региона. Один из древних текстов Шри-Ланки гласит: «В незапамятные времена цитадель Равана (владыки Шри-Ланки) представляла собой 25 дворцов и 400 тыс. жителей, поглощенных впоследствии океаном».

Затонувшая земля, как говорится в тексте, находилась между юго-западным побережьем Индии и островом Манар у Шри-Ланки. Эта земля, конечно, не была континентом (если она вообще существовала), а представляла собой лишь часть суши.

Согласно мифам мальгашей, Мадагаскар раньше простирался далеко на восток, но его большая часть была уничтожена подобием всемирного потопа. Другая культурная традиция, согласно книге Д. С. Алана и Дж. В. Делэйра «Свидетельства космической катастрофы 9500 г. до н. э.», утверждает, что затонувшая суша находилась в районе архипелага Мьей (Мергуи) у южного берега Бирмы (ныне Мьянма).

Один из древних тамильских эпосов часто упоминает обширную землю Кумари Налу (позже отождествленную европейцами с Лемурией), далеко простиравшуюся в Индийский океан от берегов нынешней Индии. Согласно дравидским мифам, там с незапамятных времен существовала поэтическая академия во главе с Шивой, с которой связывается возникновение тамильской поэзии.

Но прародину тамилов, как сказано в легенде, «уничтожило и поглотило море». От нее остались мелкие острова Индийского океана и Индонезия. Те, кому удалось спастись, расселились на близлежащих землях или на оставшихся над водой остатках континента.

И наконец, популярнейший индийский эпос «Махабхарата», относящийся к 5-му тысячелетию до н. э., помещает своего героя Раму на высокую гору, откуда он взирает за горизонт на сушу, на месте которой сейчас плещутся воды Индийского океана. В этом же произведении впервые в истории упоминается колесо, а также загадочные виманы — летательные аппараты, приводимые в движение усилием мысли, и другие чудеса древних богов.

Описана там и разрушительная война, возможная лишь при использовании ядерного оружия.

Наболее массовую поддержку гипотеза о существовании Лемурии получила со стороны представителей мистических обществ, включивших затонувший материк и его обитателей в свои схемы развития человечества. Нашей цивилизации предшествовала цивилизация атлантов, заявили розенкрейцеры и члены Теософского общества. Но и атланты имели своих предшественников и учителей — жителей затонувшей Лемурии.

«Лемурия была тогда гигантской страной. Она покрывала всю область от подножия Гималаев к югу через то, что известно нам сейчас как Южная Индия, Цейлон и Суматра; затем, охватывая на своем пути, по мере продвижения к югу, Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с левой, она спускалась, не доходя несколько градусов до Антарктического круга; и от Австралии, которая в те времена была внутренней областью на Главном материке, она вдавалась далеко в Тихий океан за пределы Рапа-Нуи. Швеция и Норвегия составляли неотъемлемую часть Древней Лемурии, а также и Атлантиды со стороны Европы, так же точно, как Восточная и Западная Сибирь и Камчатка принадлежали к ней со стороны Азии», — пишет Блаватская.

По мнению оккультистов, цивилизация лемуро-атлантов была самой развитой цивилизацией земного шара. Они были глубоко сведущи в тайнах природы; не имели религии, ибо не знали догм и не имели убеждений, основанных на вере. Лемуро-атланты строили огромные города, из камня высекали свои собственные изображения.

Древнейшие остатки циклопических сооружений — тоже их произведения. Их летательные аппараты, на которых они могли покидать Землю, приводились в движение силой мантр, т. е. специальных заклинаний, произносимых человеком, продвинутым в духовной жизни.

Елена Блаватская утверждала, что «история первичных рас погребена в могиле времени не для Посвященных, но лишь для невежественной науки». В своей «Тайной доктрине» она описала, что на Земле было пять рас людей. Первые — «саморожденные» представляли собой ангелоподобных существ ростом 50—60 м, имели один глаз (тот, который мы сейчас называем третьим) и размножались путем деления.

Вторая раса «потом рожденных», или «бессмертных», представляла собой призракоподобных существ ростом около 40 м, тоже одноглазых, но размножающихся путем почкования и спор. Третья раса, называемая «двоякие», «андрогины» или «лемурийцы», имела наиболее длинный период существования и наибольшую изменчивость внутри себя.

В пределах этой расы произошло разделение полов, появились кости, тело уплотнилось, и из четвероруких и двуликих ростом около 20 м они превратились в двуруких и одноликих уже меньшего размера. Представители четвертой расы, называемой атлантами, были двурукие и одноликие, ростом около 6—8 м и имели плотное тело. Пятая, арийская, раса — это уже наша цивилизация.

Были и более занятные откровения. Один из известнейших деятелей и лекторов Теософского общества Чарльз Ледбитер сообщал, что, хотя рост лемурийцев достигал 10 м, их чистокровными потомками являются пигмеи Центральной Африки и низкорослые жители Андаманских островов в Индийском океане. Глаза у них находились сзади головы; первоначально они были двуполы, но затем впали в грех, вступив в связь с животными, и породили в итоге… обезьян.

В сочинениях розенкрейцеров лемурийцам был придан еще более фантастический облик. Два чувствительных пятна вместо глаз воспринимали свет солнца, «тускло сиявшего сквозь огненную атмосферу древней Лемурии». Говорили они на языке, состоящем из звуков, подобных звукам природы: вою ветра, журчанью ручья, шуму водопада, реву вулкана.

Подобный «вклад» мистиков в поиски гипотетических затонувших земель завершился тем, что тема Лемурии, и так достаточно спорная, была надолго дискредитирована в глазах большинства ученых. Экспедиций для ее изучения практически не снаряжалось, немногочисленные исследования не нашли каких-либо следов существования большого острова или континента.

А знаменитая теория дрейфа континентов, предложенная немецким географом Альфредом Вегенером в 1913 г., исключила из научного обихода представление о затонувших континентах. Возобладала гипотеза о так называемой униформатизации, утверждающей эволюционный, спокойный и в известной степени однообразный характер развитая планеты Земля.

Однако многочисленные энтузиасты не давали Лемурии «утонуть» окончательно.

В 1926 году 75-летний инженер-металлург Джеймс Чёрчвард опубликовал труд «Потерянный континент Му». Он утверждал, что в 70-х годах XIX в. во время военной службы в Индии познакомился с настоятелем одного из древних храмов, который в дальнейшем стал его учителем. Этот монах показал ему древние таблицы, в которых упоминался континент Му (Лемурия), простиравшийся на 6000 км от северной оконечности Гавайев до Фиджи и острова Пасхи.

Чёрчвард изображал затонувший континент как своего рода земной рай, служивший пристанищем 64 млн обитателей, возглавляемых жреческой кастой — так называемыми наакалями. Цивилизация Му, по его словам, насчитывала около 50 тыс. лет истории и породила цивилизации Атлантиды, майя, Вавилона, Индии, Египта, Персии и иные, возраст которых намного больше, чем утверждает официальная история. Все эта культуры были колониями Му, которая изначально была единственной на Земле. Примерно 12 тыс. лет назад извержения вулканов, землетрясения и цунами уничтожили Лемурию.

Чёрчвард писал, что индийский жрец обучил его тайному языку наакаль, известному всего трем людям на Земле, благодаря чему он смог прочесть исторические и религиозные документы Му. Однако этих источников было недостаточно, и Чёрчвард начал изучение древностей всех народов мира. Он заявил, что общность религиозных представлений человечества свидетельствует о происхождении всех религий от культа Солнца, которое на языке лемурийцев именовалось Ра. Этот же термин наакали использовали для обозначения своего правителя.

Несмотря на пренебрежительное отношение ученых и разгромную научную критику, эта и последующие книги Чёрчвар-да о континенте Му стали бестселлерами. Издаются они и до сих пор. Возродилась и гипотеза о крупномасштабных катаклизмах в истории Земли. О том, что на месте Индийского океана могла когда-то быть суша, писали и многие геологи в 50—60-х годах XX в.

Если же не всего океана, то его северо-западной части, ибо гранитные массивы Восточной Африки, Аравийского полуострова и Индостана находят свое продолжение в пределах дна Индийского океана.

Подобной точки зрения придерживались крупнейший советский геоморфолог О. К. Леонтьев, профессор Д. Г. Панов, член-корреспондент АН СССР В. В. Белоусов и многие другие, считавшие, что когда-то давно в Тихом и Индийском океанах ушли под воду обширные участки суши.

Первые свидетельства былого существования суши на месте Индийского океана были получены шведским исследовательским кораблем «Альбатрос» в 1947 г. В нескольких сотнях миль от юго-восточного побережья Шри-Ланки он обнаружил обширное подводное плато, представляющее собой массив затвердевшей вулканической лавы.

При извержении вулкана (или вулканов) лава заполняла еще не затонувшие тогда долины. Возможно, что этот катастрофический катаклизм совпал по времени с опусканием под воду королевства Кумари Налу. Вышеупомянутые А. С. Алан и Дж. в. Делэйр относят это событие к 9500 г. до н. э.

А в 1985 г. японский дайвер Кихачиро Аратаке, заблудившийся за пределами стандартного периметра безопасности около южного берега Окинавы, на морском дне близ крошечного островка Йонагуни обнаружил древние циклопические сооружения. В следующем году другой ныряльщик увидел под водой массивную арку из огромных каменных блоков, с филигранной точностью подогнанных друг к другу.

Воодушевленные возможностью найти новые затопленные сооружения, целые команды дайверов уходили под воду с южного берега Окинавы, отправляясь по заранее намеченным маршрутам. Вскоре усилия энтузиастов были вознаграждены очередными открытиями: до наступления осени на разных глубинах обнаружилось еще пять археологических площадок вблизи трех островков — Йонагуни, Керама и Агуни, причем у построек при всем разнообразии архитектурных деталей прослеживалось стилистическое единство.

Весной 1998 г. около островка Окиносима в Корейском проливе, отделяющем Японию от Южной Кореи, японские ныряльщики нашли на глубине 30 м четыре круглые каменные башни, возвышавшиеся над дном на 27 м. При этом одна из них имела спиральную лестницу, обвивавшую башню по внешнему контуру.

Кроме того, в водах океана были открыты постройки, сходные с прямоугольными склепами около населенного пункта Норо на той же Окинаве. Интересно, что жители этого самого южного из принадлежащих Японии островов называют склепы «моаи», точно так же, как жители острова Пасхи именуют свои знаменитые статуи. Великий бог-просветитель острова Пасхи Маке-Маке приплыл, по легендам аборигенов, с утонувшего острова Моту-Марио-Хива.

Как ни странно, первые 10 лет после обнаружения подводных мегалитов научное сообщество игнорировало их существование. В очередной раз переписывать историю никому не хотелось: ведь окинавские постройки имеют возраст свыше 10 тыс. лет. Поэтому историки предпочитали считать находку причудливой игрой природы.

Все эти годы комплекс Йонагуни изучал профессор университета Рюкю, специалист в области морской геологии и сейсмологии Масааки Кимуре. Совершив более сотни погружений, он решился пойти против мнения подавляющего большинства историков и поставить на карту репутацию, отстаивая искусственное происхождение сооружений Йонагуни.

Поспорив некоторое время, ученые пришли к компромиссу: они решили, что люди изменили и доработали первоначальную естественную «заготовку». Подобные так называемые терраформирования редкостью в древнем мире не были.

Ныне же в Японии даже академическая наука придерживается либо такой компромиссной точки зрения, либо и вовсе считает подводные сооружения Йонагуни однозначно рукотворными. И кто знает, не были ли это руки пресловутых лемурян?