Астрономы отправят послание к Полярной звезде

Осенью 2016 года астрономы планируют транслировать информационные послания в сторону Полярной звезды с помощью радиоволн. Предполагается, что сообщения достигнут места назначения через 434 года. Как утверждает координатор проекта Павел Квост, выбор пал на Полярную звезду из-за ее культурной и географической значимости для мореплавателей и астрономов.

Межзвездное послание будет включать ответы людей на один вопрос: какое влияние наше взаимодействие с окружающей средой окажет на будущее. Всех желающих приглашают посетить официальный сайт проекта и оставить свой ответ для космического послания. Ученые смогут использовать ответы для оценки того, отличается ли мнение людей об экологии и будущем нашей планеты в зависимости от их национальности и места жительства.

Исследователи считают, что в данный момент наша планета переживает большие изменения и нынешние экологические решения будут иметь огромное влияние на будущее всех жителей Земли. Этот проект позволит создать культурное послание, охватывающее глобальные перспективы, которое поможет ученым в дальнейшем правильно использовать данную информацию.