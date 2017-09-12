Обнаружен гигантский двойник Земли

Ученым удалось найти в созвездии Овна крупную планету, подобную нашей.

Схожесть с Землей подтверждается ее плотностью (7,89 грамма

на кубический сантиметр). Это открытие идет вразрез с другой теорией,

относящей все планеты с диаметром, как у найденной BD+20594b, к мини-версиям Нептуна, сообщается в публикации онлайн-библиотеки Корнелльского университета.

За минувшие годы были обнаружены сотни планет вне Солнечной системы,

значительно превышающие диаметр Земли. Все это время не утихали споры

о том, что они из себя представляют — каменистые «мега-Земли» или

газовые «мини-Нептуны».

По словам ученого из Католического университета Чили Нестора Эспинозы,

основная трудность состоит в определении точной массы экзопланет.

С помощью телескопов, таких как «Кеплер», произвести нужные замеры

в принципе невозможно. А спектрограф HARPS и его аналоги,

фиксирующие изменения в спектре излучений звезды под воздействием силы

притяжения планеты, предоставляют весьма примерные данные или требуют

длительных наблюдений.

Однако собранной за 10 лет информации хватило, чтобы планетологи

выдвинули свою гипотезу. В прошлому году они сделали вывод, что

обнаруженные планеты, радиус которых превышает земной в среднем

в 1,6 раза, являются уменьшенными вариантами Нептуна, а не огромными

Землями.

Эспиноза с коллегами опровергли эту теорию, осуществив повторную

проверку данных с телескопа «Кеплер» после возобновления связи с ним.

Весной 2015 года ученые проводили наблюдения за созвездием Овна

посредством спектрографа HARPS. В результате была открыта необычайно огромная планета, вращающаяся вокруг своего светила BD+20594. Небесное тело удалено от Земли всего на 500 световых лет.

Расчеты показали, что объект обладает вдвое большим диаметром, чем наша

планета, а его масса где-то в 16 раз превышает земную. Соответственно,

плотность «гигантского двойника» существенно выше, чем у Земли и равна

примерно 7,9 грамма на кубический сантиметр. Таким образом, можно

уверенно заявить о том, что BD+20594b не планета-океан и не газовый гигант вроде Нептуна.

Как заключили исследователи, планета необитаема и не пригодна для жизни,

поскольку у нее нет атмосферы. Отсутствие газовой оболочки,

по их мнению, объясняется ее уничтожением в период образования этой

звездной системы, более трех миллиардов лет назад. Вместе с тем, слишком

маленькое расстояние между планетой и ее светилом, а также длительность

оборота в 423 дня не оставляют шансов на существование жидкости

на ее поверхности.

Работа Эспинозы и его коллег возродила интерес к поиску гигантских

аналогов Земли, каменистых планет огромной массы. Ранее единственной

известной планетой такого типа считалась Kepler-10c. Однако ее впоследствии перевели в разряд мини-Нептунов, проведя повторные замеры. Ученые намерены параллельно исследовать BD+20594b и Kepler-10c,

чтобы выяснить, откуда у столь разных небесных тел схожие черты.

В итоге они все-таки надеются отыскать полноценного «близнеца» нашей

планеты.