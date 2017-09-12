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Обнаружен гигантский двойник Земли
12.09.2017 Части света
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Ученым удалось найти в созвездии Овна крупную планету, подобную нашей.
Схожесть с Землей подтверждается ее плотностью (7,89 грамма
на кубический сантиметр). Это открытие идет вразрез с другой теорией,
относящей все планеты с диаметром, как у найденной BD+20594b, к мини-версиям Нептуна, сообщается в публикации онлайн-библиотеки Корнелльского университета.
За минувшие годы были обнаружены сотни планет вне Солнечной системы,
значительно превышающие диаметр Земли. Все это время не утихали споры
о том, что они из себя представляют — каменистые «мега-Земли» или
газовые «мини-Нептуны».
По словам ученого из Католического университета Чили Нестора Эспинозы,:
основная трудность состоит в определении точной массы экзопланет.
С помощью телескопов, таких как «Кеплер», произвести нужные замеры
в принципе невозможно. А спектрограф HARPS и его аналоги,
фиксирующие изменения в спектре излучений звезды под воздействием силы
притяжения планеты, предоставляют весьма примерные данные или требуют
длительных наблюдений.
Однако собранной за 10 лет информации хватило, чтобы планетологи
выдвинули свою гипотезу. В прошлому году они сделали вывод, что
обнаруженные планеты, радиус которых превышает земной в среднем
в 1,6 раза, являются уменьшенными вариантами Нептуна, а не огромными
Землями.
Эспиноза с коллегами опровергли эту теорию, осуществив повторную
проверку данных с телескопа «Кеплер» после возобновления связи с ним.
Весной 2015 года ученые проводили наблюдения за созвездием Овна
посредством спектрографа HARPS. В результате была открыта необычайно огромная планета, вращающаяся вокруг своего светила BD+20594. Небесное тело удалено от Земли всего на 500 световых лет.
Расчеты показали, что объект обладает вдвое большим диаметром, чем наша
планета, а его масса где-то в 16 раз превышает земную. Соответственно,
плотность «гигантского двойника» существенно выше, чем у Земли и равна
примерно 7,9 грамма на кубический сантиметр. Таким образом, можно
уверенно заявить о том, что BD+20594b не планета-океан и не газовый гигант вроде Нептуна.
Как заключили исследователи, планета необитаема и не пригодна для жизни,
поскольку у нее нет атмосферы. Отсутствие газовой оболочки,
по их мнению, объясняется ее уничтожением в период образования этой
звездной системы, более трех миллиардов лет назад. Вместе с тем, слишком
маленькое расстояние между планетой и ее светилом, а также длительность
оборота в 423 дня не оставляют шансов на существование жидкости
на ее поверхности.
Работа Эспинозы и его коллег возродила интерес к поиску гигантских
аналогов Земли, каменистых планет огромной массы. Ранее единственной
известной планетой такого типа считалась Kepler-10c. Однако ее впоследствии перевели в разряд мини-Нептунов, проведя повторные замеры. Ученые намерены параллельно исследовать BD+20594b и Kepler-10c,
чтобы выяснить, откуда у столь разных небесных тел схожие черты.
В итоге они все-таки надеются отыскать полноценного «близнеца» нашей
планеты.
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