Юпитер не является «щитом», защищающим Землю от комет

В своей новой статье, получившей название «Jupiter: Cosmic Jekyll and Hyde», Кевин Грэйзер, обладатель ученой степени доктора философии и сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА описывает исследование, в ходе которого было проведено моделирование эволюции десятков тысяч частиц, заполняющих промежутки между газовыми гигантами, в течение 100 миллионов лет. На основе этих результатов доктор Грейзер сделал вывод о том, что широко распространенная гипотеза об «ограждающей» роли Юпитера неверна. Расчет модели показал, что Юпитер и Сатурн совместно способствуют проникновению значительной доли частиц во внутреннюю часть Солнечной системы, а также на орбиты, которые пересекаются с орбитой Земли вокруг Солнца. Ученый предполагает, что планетные системы звезд с одной или несколькими планетами, подобными Юпитеру и лежащими за пределами внутренней области планетной системы, содержащей планеты земного типа, должны поэтому хорошо подходить для развития жизни.

Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.