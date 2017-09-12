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Юпитер не является «щитом», защищающим Землю от комет
12.09.2017 Части света
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В новом исследовании американский исследователь установил не только то, что Юпитер не является «щитом», защищающим Землю от столкновений с кометами, но также и то, что, вероятно, влияние Юпитера на развитие жизни на Земле было прямо противоположным и состояло в доставке к Земле из внешней части Солнечной системы летучих веществ, необходимых для формирования жизни. :
В своей новой статье, получившей название «Jupiter: Cosmic Jekyll and Hyde», Кевин Грэйзер, обладатель ученой степени доктора философии и сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА описывает исследование, в ходе которого было проведено моделирование эволюции десятков тысяч частиц, заполняющих промежутки между газовыми гигантами, в течение 100 миллионов лет. На основе этих результатов доктор Грейзер сделал вывод о том, что широко распространенная гипотеза об «ограждающей» роли Юпитера неверна. Расчет модели показал, что Юпитер и Сатурн совместно способствуют проникновению значительной доли частиц во внутреннюю часть Солнечной системы, а также на орбиты, которые пересекаются с орбитой Земли вокруг Солнца. Ученый предполагает, что планетные системы звезд с одной или несколькими планетами, подобными Юпитеру и лежащими за пределами внутренней области планетной системы, содержащей планеты земного типа, должны поэтому хорошо подходить для развития жизни.
Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
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