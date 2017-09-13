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Anonymous: НАСА скоро расскажет об открытии инопланетной жизни

13.09.2017 Части света   Нет комментариев


Представители знаменитой хакерской группировки Anonymous утверждают, что специалисты НАСА в ближайшее время обнародуют имеющуюся у них информацию о существовании инопланетной жизни. Anonymous уверены, что американцам есть, что рассказать на этот счет.

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В опубликованном ниже видео представители Anonymous утверждают, что глава Научной миссии NASA профессор Томас Зурбухен на закрытой встрече с коллегами встречи отметил, что человечество «вплотную приблизилось к обнаружению доказательств существования жизни в космосе».

«В настоящий момент мы находимся на грани одного из наиболее беспрецедентных и ярких открытий в истории», — рассказал ученый.

Авторы ролика подкрепляют свои предположения тем фактом, что в конце июня представители НАСА официально объявили об открытии 219 планет, на которых теоретически может быть жизнь.

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Метки:  Anonymous, инопланетной, открытии, расскажет

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