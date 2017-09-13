Упавший в Голландии метеорит оказался ровесником Солнечной системы

Ученые установили, что упавший в деревне хондритовый метеорит приходится ровесником Солнечной системы, возникшей около 4,5 миллиардов лет назад. По словам геолога Лео Кригсмана, метеорит прилетел из района между Марсом и Юпитером, а в данном пространстве полно космического мусора и микропланет. Сотрудники музея надеются выкупить метеорит у владельцев. Рыночная стоимость метеорита оценивается в 1 тысячу евро.

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