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Упавший в Голландии метеорит оказался ровесником Солнечной системы
13.09.2017 Части света
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Полгода назад упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет. Как сообщалось, полукилограммовый осколок пробил крышу сарая в деревне Брук (провинция Северная Голландия) 11 января. Владельцы строения обнаружили его на следующее утро и передали специалистам из Музея естествознания в Лейдене. :
Ученые установили, что упавший в деревне хондритовый метеорит приходится ровесником Солнечной системы, возникшей около 4,5 миллиардов лет назад. По словам геолога Лео Кригсмана, метеорит прилетел из района между Марсом и Юпитером, а в данном пространстве полно космического мусора и микропланет. Сотрудники музея надеются выкупить метеорит у владельцев. Рыночная стоимость метеорита оценивается в 1 тысячу евро.
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