НЛО в небе над Ростовом-на-Дону

Скопление множества сверкающих объектов, пролетавших над донской столицей, снял на фото в ночь на 23 июля Виктор Лютов. По словам ростовчанина, «звезды» двигались по небу довольно быстро, летели плотной группой без малейших колебаний, несмотря на безветренную погоду. Странные НЛО нисколько не были похожи на квадрокоптеры или шары и по своему размеру намного превосходили все известные земные летательные устройства.

Виктор Лютов опубликовал свой уникальный снимок в паблике «Ростов Главный» во ВКонтакте. Оказалось, что многие ростовчане периодически наблюдают в небе подобные явления. Жители донской столицы в шутку назвали скопившиеся на небесном небосклоне «звезды» «свадьбой НЛО» и выразили надежду, что гуманоиды «нас не уничтожат».

«Мы тоже видели 8 августа 2015 года. Они не просто летят вперед довольно быстро, но еще и внутри группы хаотично двигаются относительно друг друга, но не прекращая движения вперед. Абсолютно необъяснимо!», «Блин, ждали зомби, пришло НЛО, беда, печаль», «Да это свадьба НЛО», «Надеюсь, они нас не уничтожат», «Несколько лет назад видели вдвоем над Военведом аналогичное явление: плотная группа, одинаковая скорость, большие скопления», — так прокомментировали фото пользователи во ВКонтакте.