Землю посещают инопланетяне с разных планет и с разными целями

Большинство «тарелок» крутятся рядом с залежами полезных ископаемых. Чем это нам грозит? Бывший глава NASA Чарльз Болден в апреле 2017 года шокировал общественность, заявив, что пришельцы могут вторгнуться на Землю не позднее 2025 года. Якобы во внеземном пространстве находится не менее 30 тысяч различных цивилизаций и некоторые из них положили глаз на нашу планету.

Встречи с инопланетянами уже давно происходят тысячами. Контактеры описывают шесть видов пришельцев, как дружелюбно настроенных, так и нет.

Рептоиды

Генетически схожи с рептилиями, рассматривают Землю как потенциальный источник ресурсов. Похищают людей, создавая «гибриды» путем введения в них имплантатов. Являются прообразами драконов и остальных змееподобных божественных существ в мировой мифологии. Именно рептоиды через своих представителей тайно управляют миром.

Серые

Чаще низкорослые, но встречаются и высокие. По виду бесполые, без ушей и носа, глаза без зрачков, гладкая кожа. Есть версия, что «длинные» пришельцы — раса господ, а маленькие — всего лишь искусственные формы жизни. Активно похищают людей, ставя над ними жестокие эксперименты. Похищенные вспоминают об этом чаще всего под воздействием гипноза. Серые якобы имели контакты с мистиками из Третьего рейха, а также со спецслужбами США.

Инсектоиды

Очевидно, являются потомками насекомых в результате долгой эволюции. Для них характерны огромные фасеточные глаза, конечности сродни щупальцам или клешням. Некоторые носят скафандры, некоторые выглядят как обычные членистоногие огромных размеров. Людей не любят — когда мы ладили с мухами?! Мало кто уцелел при встрече с ними, однако есть и около 20 выживших после похищения. По мнению некоторых исследователей, инсектоиды находятся под влиянием серых.

Норды

Считаются прародителями землян. Внешне от нас отличаются лишь ростом под три метра. У нордов светлая кожа и белые волосы. Влияют на духовное развитие людей, но напрямую в их жизнь принципиально не вмешиваются. Известный уфолог Чарльз Холл считает, что их интеллектуальная мощь втрое превосходит человеческую. Продолжительность жизни — порядка 800 земных лет. После контактов с ними у людей открывались способности к ясновидению и телепатии.

Андромедяне

Есть версия, что именно эти пришельцы с Андромеды стали прообразом образа ангелов в религии. Их телепатические контакты с человечеством носят самый позитивный эффект. По мнению уфологов, существенно повлияли на улучшение человеческого генофонда, не вступая при этом в физический контакт. Возможно, только благодаря андромедянам человечество еще не уничтожено.

Голубые

Имеют большие миндалевидные глаза, полупрозрачную голубую кожу, низкий рост. То появлялись на Земле, то исчезали на века. Могут быть как враждебны, так и дружелюбны. Но сентиментальных чувств к нам точно не испытывают. Их продолжительность жизни порядка 2,5 тысячи земных лет. Для таких долгожителей человек — что-то вроде насекомых-поденок, которые приходят в мир всего несколько часов. Секрет долголетия — феноменальная способность к регенерации.

Откуда они?

Кроме инопланетной версии происхождения пришельцев, существует еще как минимум три.

1. Гуманоиды являются земной расой и уже миллиарды лет живут в районе гидротермальных источников под полярными льдами.

2. Пришельцы являются к нам из другого измерения.

3. НЛО являются кораблями путешественников во времени.