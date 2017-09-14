Наводнение в Волгоградской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, мобилизован личный состав арктического спасательного центра «Вытегра», а также местного отряда Федеральной противопожарной службы. В зоне ЧП работает сводная группировка спасателей, энергетиков, специалистов дорожных и коммунальных служб: 77 человек и 26 единиц техники, в том числе лодки и беспилотные летательные аппараты. Из-за опасности затопления из домов ведется эвакуация жителей города.

По данным метеостанции за ночь в городе выпало 83 мм осадков.