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Наводнение в Волгоградской области
14.09.2017 Интересное в мире
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В Вытегорском районе из-за ливней введен режим чрезвычайной ситуации. По сообщению регионального управления МЧС, сегодня ночью на Вытегру обрушился очень сильный дождь, который не прекращается до сих пор. Сильные осадки привели к подтоплению 30 приусадебных участков, эвакуировано около 50 человек. В городе затоплено более 30 улиц, размыты дороги. :
Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, мобилизован личный состав арктического спасательного центра «Вытегра», а также местного отряда Федеральной противопожарной службы. В зоне ЧП работает сводная группировка спасателей, энергетиков, специалистов дорожных и коммунальных служб: 77 человек и 26 единиц техники, в том числе лодки и беспилотные летательные аппараты. Из-за опасности затопления из домов ведется эвакуация жителей города.
По данным метеостанции за ночь в городе выпало 83 мм осадков.
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