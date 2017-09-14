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Наводнение в Германии
14.09.2017 Интересное в мире
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В центральной части Германии из-за сильных ливней произошло наводнение.
В некоторых районах Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии из-за продолжающихся дождей вышли из берегов реки, затоплены улицы и подвалы жилых помещений. Кроме того, из-за ливней оказались затоплены несколько станций метрополитена в Кельне и в Берлине.
Местные спасательные службы провели эвакуацию жителей из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов.
Немецкая метеорологическая служба объявила повышенный уровень опасности и предупредила, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится.
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