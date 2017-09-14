Наводнение в Германии



В центральной части Германии из-за сильных ливней произошло наводнение.

В некоторых районах Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии из-за продолжающихся дождей вышли из берегов реки, затоплены улицы и подвалы жилых помещений. Кроме того, из-за ливней оказались затоплены несколько станций метрополитена в Кельне и в Берлине.



Местные спасательные службы провели эвакуацию жителей из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов.

Немецкая метеорологическая служба объявила повышенный уровень опасности и предупредила, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится.