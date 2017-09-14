Западные мужчины теряют репродуктивную функцию

Бесплодие чрезвычайно распространено: на 2013 год им страдало порядка пяти процентов популяции. Примечательно, что прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела определение этого нарушения. Теперь, кроме неспособности завести детей в течение года по физиологическим и генетическим причинам, к нему относятся все случаи отсутствия у желающего стать родителем сексуального партнера. Наименее изученным остается мужское бесплодие, одним из ключевых критериев которого считается количество сперматозоидов. Причем помимо репродуктивности показатель ассоциируется с другими патологиями: повышенным риском смерти, крипторхизмом (неопущение яичка в мошонку), гипоспадией (нарушение мочеиспускательного канала), раком яичек.

На количество сперматозоидов, в свою очередь, могут влиять наследственные и экологические факторы, в том числе эндокринные нарушения и взаимодействие с пестицидами. Хотя динамика мужского бесплодия не является положительной, ученых интересует, меняется ли со временем качество спермы на уровне популяции. Чтобы проверить это, специалисты из Копенгагенского университета и других учреждений проанализировали 185 научных публикаций за 1973–2011 годы. Авторы изучили англоязычные исследования, размещенные в базах Pubmed/Medline и Embase. В конечную выборку вошли 42 935 мужчин, которых разделили на две группы: жители западного (Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии) и остальных регионов (Азии, Африки, Южной Америки).

Объем спермы и количество сперматозоидов ученые также сопоставляли с антропометрическими параметрами и образом жизни, в том числе индексом массы тела (ИМТ), курением, уровнем стресса и потреблением алкоголя. Чтобы увеличить достоверность результатов, они провели анализ чувствительности на нескольких статьях.



Плотность (a) и количество (b) сперматозоидов у западных и остальных мужчин /

Результаты показали, что средние плотность и количество сперматозоидов составляют 81 миллион на миллилитр и 260 миллионов соответственно. Несмотря на то, что общий объем спермы с течением времени оставался примерно аналогичным, целевые параметры у западных мужчин значительно снизились. Так, плотность сперматозоидов в их случае сократилась с 99 миллионов на миллилитр в 1973 году до 47,1 миллиона на миллилитр в 2011 году — на 52,4 процентных пункта. Количество сперматозодиов за этот период также уменьшилось: с 337,5 миллиона до 137,5 миллиона, или на 59,3 процентных пункта. В других странах тенденции не наблюдалось. Последующий анализ позволил выявить, что наиболее сильное падение значения регистрировалось после 1995 года.

Полученные данные впервые свидетельствуют о существенном сокращении репродуктивности западных мужчин и требуют дальнейшего изучения, считают авторы. Статья опубликована в журнале Human Reproduction Update.