Странности человеческого мозга

Как и положено любому сложному механизму, периодически он допускает ошибки. Крупные могут привести к ужасным последствиям, мелкие же случаются ежедневно и мы даже успеваем к ним привыкнуть. Но если задуматься, они весьма странные.

Распознавание лиц там, где их нет.

Часть мозга, ответственная за наши социальные навыки, склонна переусердствовать. В связи с этим, мы видим лица не только у других людей, но и абсолютно где угодно — в облаках, на овощах и фруктах, деревьях и обоях.

Проблемы с транспортом.

Нахождение в транспорте зачастую вгоняет мозг в ступор — мы же сидим на месте, но при этом быстро едем! Когда мы ходим или бегаем, мозг распознаёт это как движение, а транспорт — не всегда. Из-за этого могут возникнуть как проблемы с управлением машиной, так и классическое укачивание на заднем сиденье.

Отключение моторики.

Во сне мозг отключает моторику, чтобы мы могли спокойно отдохнуть, а при пробуждении включает её назад. Когда он не справляется с любой из этих задач, начинаются проблемы — в первом случае либо человек активно ворочается, либо даже ходит во сне, во втором — получает эффект «сонного паралича», одного из самых неприятных состояний сознания.

Вера в справедливый мир

Она свойственна многим людям, на её основе формировался тот же закон кармы или многие представления о загробном мире. Звучит достаточно безобидно, но на самом деле обострённая форма подобного мышления может привести к нелогичным и некрасивым выводам. Например, жертвы изнасилований или убийств будут обвиняться в том, что они гуляли или жили в неправильных местах или неподобающе одевались. Любые преступления же можно проигнорировать, поскольку злодея так или иначе настигнет «кара свыше».

Подчинение приказам.

Ещё одна социально-психологическая проблема нашего мозга связана с подчинением приказам людей, кажущихся нам авторитетами. Это было подтверждено серией экспериментов, впервые проводимых психологом Стэнли Милгрэмом в 1963 году. Даже когда речь касается о причинении сильной боли ничем не заслужившему это человеку, людям крайне трудно перечить приказам вышестоящего лица.

«Эффект Даннинга-Крюгера»

Так зовётся проблема, при которой люди, имеющие низкий уровень квалификации не могут это осознать из-за данного низкого уровня, совершают одни и те же ошибки и считают себя компетентными. И напротив, люди с высоким уровнем квалификации склонны свой уровень занижать и подвергать сомнениям свой опыт. Таким образом, чем больше мы знаем, тем менее уверены в себе.

Редактирование памяти.

Сложно себе это вообразить, но многие наши воспоминания являются ложными — или наполнены огромным количеством ложных деталей. Мозг склонен изменять память, чтобы мы лучше себя чувствовали, и не только стирает воспоминания, но и редактирует неприятные моменты.

Ложный вкус.

Нам кажется, что вкус пищи определяется исключительно языком, но на самом деле он во многом рождается именно в мозге — на основе сложенной воедино информации, поступающей от глаз, носа и языка. Если надеть на глаза человека повязку и заткнуть ему нос, он зачастую не сможет определить на вкус разницу между яблоком и картошкой.

Наслаждение гневом.

Нас с детства учат, что злиться — плохо, но мозг зачастую шепчет совсем обратное. Злость разгоняет по крови адреналин и заставляет нас чувствовать себя лучше, и чем чаще мы её испытываем, тем легче снова ей поддаться.

Поощрение переедания.

Иногда после плотного обеда мозг словно говорит нам «конечно, в желудке есть ещё местечко для десерта!», хотя желудок был бы рад отчаянно запротестовать. Увы, главный тут мозг — если ему кажется, что еда выглядит достаточно аппетитно, он подавляет сигналы от пищеварительной системы и подталкивает нас съесть ещё кусочек.