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Почему ученые уверены, что Земля не плоская

15.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Почему ученые уверены, что Земля не плоская

Земля имеет шарообразную форму, а если быть точнее, то ее форма близка к сплюснутому эллипсоиду. Но откуда люди получили эти сведения?

:

Мысль о том, что наша планета не является плоской, зародилась очень и очень давно. Еще древнегреческий философ Пифагор в VI в. до н. э. полагал, что Земля похожа на шар. Уже потом еще один древний грек — Аристотель — докажет правоту этой мысли, выявив, что в период лунных затмений тень Земли всегда круглая. Через сто лет греческому математику Эратосфену удастся измерить длину земного меридиана и высчитать радиус нашей планеты.


Ну, а века спустя знаменитый английский ученый Исаак Ньютон существенно дополнит ранее полученные сведения, показав, что Земля — это не «идеальный» шар, а эллипсоид.

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Метки:  Плоская, Почему, уверены, Ученые

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