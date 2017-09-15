Почему ученые уверены, что Земля не плоская

Мысль о том, что наша планета не является плоской, зародилась очень и очень давно. Еще древнегреческий философ Пифагор в VI в. до н. э. полагал, что Земля похожа на шар. Уже потом еще один древний грек — Аристотель — докажет правоту этой мысли, выявив, что в период лунных затмений тень Земли всегда круглая. Через сто лет греческому математику Эратосфену удастся измерить длину земного меридиана и высчитать радиус нашей планеты.



Ну, а века спустя знаменитый английский ученый Исаак Ньютон существенно дополнит ранее полученные сведения, показав, что Земля — это не «идеальный» шар, а эллипсоид.